In Libano, un alto dirigente di Hamas ha incontrato la loro scomparsa.

Per la prima volta in oltre un mese, il 7 ottobre, le forze israeliane hanno colpito anche la parte nord del Libano. Secondo il gruppo radicale islamico Hamas, un campo profughi palestinese è stato colpito e il comandante di una milizia, Said Attallah Ali, insieme alla moglie e alle sue due figlie, ha perso la vita. Lo ha riferito Hamas stesso. Quest'ultimo ha dichiarato che si tratta del primo attacco israeliano in questa regione dal'inizio del conflitto di Gaza, scoppiato dopo l'attacco senza precedenti di Hamas contro Israele dell'ottobre 2023.

Israele ha fatto un'abitudine di mirare i leader di Hamas in Libano da quando il gruppo islamico radicale ha lanciato un attacco su larga scala un anno fa. L'8 ottobre, Hamas ha riferito la morte della sua figura più importante in Libano, Fatah Sharif Abu al-Amin, in un attacco alla sua residenza nel campo di Al-Bass, situato nel sud del Libano. Il leader di Hamas in Libano, che era anche parte della leadership di Hamas all'estero, è stato ucciso.

Il 1° gennaio, il vice capo di Hamas, Saleh al-Aruri, e altri sei combattenti di Hamas, hanno perso la vita in un attacco nel sud di Beirut. In agosto, il comandante di Hamas, Samer al-Hajj, è stato ucciso in un attacco israeliano nella città di Sidon, nel sud del Libano.

Secondo le stime dell'ONU, circa 250.000 profughi palestinesi e loro discendenti vivono in Libano. L'esercito libanese si astiene dall'interferire nei campi profughi palestinesi, che esistono da decenni, e consente ai gruppi palestinesi di garantire la sicurezza all'interno di questi campi.

Hamas fa parte dell'"Asse della Resistenza" contro Israele, guidato dall'Iran, insieme alla milizia libanese Hezbollah. Quest'ultima ha aperto un secondo fronte contro il nord di Israele un giorno dopo l'attacco di Hamas contro il sud di Israele dell'ottobre 2023, lanciando regolari attacchi con razzi dal Libano. Di conseguenza, decine di migliaia di civili sono stati costretti a lasciare le loro case.

Di recente, l'esercito israeliano ha dichiarato di aver attaccato i combattenti di Hezbollah in una moschea nel sud del Libano. L'aeronautica israeliana, con l'ausilio dell'intelligence militare, ha apparentemente mirato un centro di comando di Hezbollah all'interno di una moschea adiacente all'ospedale Salah Ghandur nel sud del Libano. Si tratta del primo attacco dell'esercito israeliano contro una moschea in Libano da quando Hezbollah ha esteso i suoi attacchi contro Israele, sostenendo Hamas nella guerra di Gaza.

Il conflitto tra Israele e Hezbollah si è notevolmente intensificato nelle ultime settimane. In risposta ai massicci attacchi aerei contro i

