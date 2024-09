In Lettonia sono state registrate ancora una volta violazioni dello spazio aereo.

In Lettonia, si è verificata un'altra violazione dello spazio aereo, questa volta a causa di un'entità aerea sconosciuta. Come riferito dalle forze militari dello stato balico dell'UE e della NATO, questo oggetto sconosciuto, senza specifiche dettagli, è apparso provenire dalla vicina Bielorussia e ha attraversato la regione di confine orientale di Kraslava in Lettonia.

In risposta, le unità di pattuglia aerea della NATO di stanza nella base di supporto di Lielvarde sono state dispiegate per monitorare lo spazio aereo. Purtroppo, non sono riuscite a individuare oggetti sospetti all'interno dello spazio aereo lettone, come riferito dal Ministero della Difesa a Riga.

Le autorità lettoni hanno invitato i civili a segnalare prontamente qualsiasi oggetto aereo o attività di frontiera insolite. La Lettonia condivide una situazione simile con i suoi vicini Estonia e Lituania, non avendo aerei da combattimento propri. Invece, gli alleati della NATO coprono lo spazio aereo baltico a turno dal 2004. Attualmente, questo compito è affidato alle forze armate tedesche, che hanno dispiegato numerosi Eurofighter a Lielvarde.

Dopo il fallimento delle unità di pattuglia aerea della NATO nel localizzare l'aereo misterioso, le forze armate tedesche hanno intensificato la sorveglianza con i loro Eurofighter di stanza a Lielvarde. Nonostante la vigilanza aumentata, non sono state fatte segnalazioni confermate dell'aereo non identificato all'interno dello spazio aereo lettone.

