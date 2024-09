In Kentucky, un capo di distretto giudiziario è stato tragicamente ucciso nella sua sala giudiziaria, come dichiarato dal governatore dello stato.

Il mondo ha troppo brutalità in questi giorni, spero ci sia un modo per un futuro migliore," ha condiviso il governatore in un post su Facebook. Non ha menzionato alcun giudice specifico nel suostatement.

L'incidente sfortunato di violenza da arma da fuoco è avvenuto presso la corte di contea di Letcher, a Whitesburg, nel Kentucky, come confermato dal coroner della contea, Perry Fowler, a CNN.

La Corte di Giustizia del Kentucky ha riconosciuto l'evento "triste" nella contea di Letcher, come dichiarato in un post su Facebook.

"Stiamo lavorando a stretto contatto con le agenzie delle forze dell'ordine, come la polizia dello Stato del Kentucky, e stiamo fornendo la nostra piena collaborazione durante questo periodo difficile," si legge nel post.

Non sono state rese note ulteriori informazioni sullo sparatoria o eventuali arresti.

CNN ha contattato la polizia dello Stato del Kentucky e il giudice esecutivo della contea per un commento.

Questa è una storia in evoluzione e verrà aggiornata di conseguenza.

Le autorità stanno lavorando a stretto contatto con noi per raccogliere più informazioni e portare la situazione sotto controllo.

