In Italia, la lotta per le coste costiere persiste.

Primi manifestanti italiani si mobilitano per le spiagge, chiedendo più spazi pubblici

Per la prima volta nella storia italiana, gli operatori balneari sono in sciopero e un movimento cittadino si batte per ridurre le sdraio e gli ombrelloni. Alcuni operatori temono di perdere le loro concessioni, mentre altri sperano in spazi più aperti.

"Ridateci le nostre spiagge!" è lo slogan del movimento "Mare Libero", che dal 2019 lotta per avere più spazi pubblici lungo le coste italiane. L'azione "Riconquistiamo la spiaggia", un gioco di parole con la Festa della Bastiglia, si è svolta il 14 luglio e ha visto le spiagge da Venezia a Campania occupate da nord a sud. I manifestanti si oppongono alla privatizzazione delle spiagge italiane, con il 69% delle quali attualmente occupate dai concessionari, come evidenziato dal geologo Mario Tozzi.

In passato, gli operatori balneari hanno ignorato le proteste, ma quest'anno hanno deciso di agire. L'8 agosto hanno indetto il primo sciopero e ne hanno annunciati altri due per il 19 e il 28 agosto. Questa volta, i concessionari potrebbero trovarsi in una situazione cruciale.

"Tipico dramma italiano", sospira una donna di mezza età nella località ligure di Zoagli. Recentemente aveva visitato Paraggi, vicino a Portofino, e aveva raccontato a ntv.de che voleva fare il bagno lì, ma la piccola spiaggia era piena di sdraio e difficile da raggiungere a causa delle scogliere vicine. Aveva dovuto camminare parecchio prima di trovare un sentiero che portasse al mare e a una spiaggia libera.

Paraggi non è un caso isolato. La stessa cosa vale per la località veneta di Jesolo, dove il 69% delle spiagge è occupato dai concessionari, e per Rimini, in Emilia Romagna, dove il 90% lo è, secondo le indagini del 2019 dell'organizzazione ambientale Legambiente.

"Abbiamo scelto la data del 14 luglio per l'azione 'Riconquistiamo la spiaggia' per due motivi", ha dichiarato Roberto Biagini, presidente di "Mare Libero", al quotidiano La Stampa qualche giorno fa. In primo luogo, simboleggiava un'azione di liberazione in riferimento alla Rivoluzione francese. In secondo luogo, ricordava una decisione della Corte Costituzionale del 2016 che aveva dichiarato illegale la proroga automatica delle concessioni. "Ecco perché andiamo da una spiaggia all'altra per spiegare alle persone che hanno il diritto di sdraiarsi lungo la linea di spiaggia", ha detto Biagini nell'intervista.

In primavera, i membri di Mare Libero hanno occupato la spiaggia del lussuoso beach club Twiga. Un giorno al Twiga costa 600 euro per una sdraio, un ombrellone e comfort esclusivi. Il responsabile della sicurezza del Twiga di Ostia, vicino a Roma, ha chiamato la polizia. Tuttavia, la polizia ha potuto solo confermare che gli occupanti non facevano nulla di illegale.

Le concessioni balneari scadono il 31 dicembre 2023. Il tentativo del governo di prorogarle fino al 31 dicembre 2024 è stato dichiarato illegale dal Consiglio di Stato italiano.

Per i concessionari balneari, i manifestanti di "Mare Libero" sono considerati oppositori fastidiosi che non capiscono gli investimenti finanziari coinvolti. Un operatore ha dichiarato a ntv.de in precedenza: "Non si deve dimenticare che sono i nostri investimenti a dare valore a queste aree sabbiose".

Il gruppo "Mare Libero" si preoccupa della mancanza di spiagge pubbliche, mentre i concessionari balneari temono l'attuazione della direttiva Bolkestein. Questa direttiva, del 2006, richiede che le concessioni scadute siano messe all'asta invece di essere automaticamente rinnovate. L'Italia ha firmato la direttiva nel 2016, ma tutti i governi sono riusciti a posticiparne l'attuazione finora.

Un recente tentativo di attuazione della direttiva è stato fatto all'inizio di quest'anno, sostenendo che solo il 19% della costa italiana viene utilizzato per le spiagge, lasciando molte spiagge libere che potrebbero essere assegnate attraverso un'asta. Tuttavia, questo tentativo è stato bloccato dalla Commissione UE e dal Consiglio di Stato italiano, poiché non distingueva tra le vere spiagge balneari e le coste che potevano essere scogliere, aree urbanizzate, impianti industriali o strade costiere. Di recente, l'autorità italiana della concorrenza ha anche ricordato ai comuni e alle regioni di mettere all'asta le concessioni scadute entro la fine di quest'anno.

