In Inghilterra e Galles, il divieto di utilizzo della razza canina XL Bully entrerà in vigore domenica

La razza è stata aggiunta a settembre all'elenco dei cani vietati in Inghilterra e Galles in base al Dangerous Dogs Act del 1991.

Secondo il sito web del governo britannico, a partire dal 31 dicembre sarà contro la legge vendere, abbandonare o lasciare randagiare, regalare e riprodurre un cane XL Bully, nonché avere un XL Bully in pubblico senza guinzaglio e museruola.

Secondo la nuova legge, i proprietari avranno tempo fino al 1° febbraio per registrarli, poiché sarà un reato penale possedere un cane di questa razza in Inghilterra e Galles senza un certificato di esenzione.

La legge non si applica alla Scozia e all'Irlanda del Nord, e i media locali dei due Paesi hanno riportato un aumento dei salvataggi di questa razza dall'Inghilterra e dal Galles.

Secondo le linee guida pubblicate dal governo britannico questo mese, il tipo di razza XL Bully è una variante del più ampio tipo di razza American Bully, che è stato "sviluppato attraverso l'incrocio di varie razze di tori, tra cui l'American Pit Bull Terrier".

"Il tipo di razza XL Bully è tipicamente più grande (sia in termini di altezza che di forma del corpo) e più muscoloso di altri tipi di razza Bully, come il 'Micro', il 'Pocket', lo 'Standard' e il 'Classic'", si legge nella guida del governo britannico.

Il primo ministro britannico Rishi Sunak si è impegnato a introdurre un divieto dopo che un uomo è morto dopo essere stato assalito da due cani Bully XL a settembre. In un'intervista televisiva, Sunak ha definito la razza "un pericolo per le comunità", aggiungendo che "è giusto intervenire con urgenza per fermare questi attacchi e proteggere il pubblico".

Molti proprietari e sostenitori del benessere degli animali hanno difeso la razza, sottolineando l'importanza di un buon addestramento, mentre i critici sostengono che sono stati specificamente allevati per essere altamente aggressivi e che anche un possesso responsabile non è sufficiente a prevenire gli attacchi in alcune occasioni.

