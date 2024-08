Sperimentare una interruzione in un pattern quadriennale per la prima volta. - In Hesse vivono circa 200.000 disoccupati.

In Assia, il numero di disoccupati continua a salire ad agosto. Al 14 agosto 2021, il totale degli individui disoccupati era di 150.585, secondo l'ufficio di Francoforte del dipartimento regionale dell'Agenzia federale per il lavoro. Questo numero rappresenta un aumento di circa 4.500 rispetto al mese precedente e un aumento di 12.200 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il tasso di disoccupazione è aumentato di 0,1 punti percentuali, raggiungendo il 5,7%. L'ultima volta che l'Assia ha registrato più di 200.000 disoccupati è stato a settembre 2020, circa 4 anni fa.

Frank Martin, direttore dell'ufficio regionale, ha attribuito questo trend a fattori stagionali in una dichiarazione. "Ancora una volta, l'aumento è principalmente dovuto ai giovani che si registrano come disoccupati dopo il completamento della scuola o della formazione professionale. Sul fronte dell'occupazione, le aziende sono state cautelative, offrendo meno posizioni a causa della stagione e del clima economico attuale". Tuttavia, ci sono quasi 50.000 posizioni di lavoro aperte note alle agenzie per l'impiego in Assia.

Al 1° agosto, segnalando l'inizio dell'anno di formazione, circa 10.000 posizioni rimangono ancora aperte e 7.300 giovani sono ancora senza formazione. Entrambi i numeri sono previsti per diminuire nelle settimane successive, secondo Martin.

Nel frattempo, l'occupazione soggetta a contributi previdenziali nello stato continua a crescere. Per il mese di giugno, si stima che ci siano 2.763.000 individui occupati, un aumento del 0,9% rispetto all'anno precedente e un notevole vantaggio rispetto alla media nazionale del 0,4%.

