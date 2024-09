- In Hesse si segnala un aumento dei furti di veicoli

Nel 2023, i furti d'auto si sono verificati circa due volte al giorno in Assia, portando via 707 autovetture assicurate. Si tratta di un aumento del 8% rispetto all'anno precedente, con una perdita finanziaria totale di 17,3 milioni di euro.

Il CEO del GDV, Jörg Asmussen, ha commentato che, nonostante l'aumento, l'Assia rimane una delle aree più sicure per i proprietari di auto in tutto il paese. In media, le compagnie assicurative hanno pagato circa 24.400 euro per ogni veicolo rubato, con un aumento del 15% rispetto all'anno precedente.

Rischio di furto aumentato a Francoforte

I proprietari di auto residenti a Francoforte, la maggiore metropoli dell'Assia, sono esposti a un rischio di furto più elevato. La probabilità statistica è di circa 5 incidenti ogni 10.000 veicoli assicurati. Nel resto dell'Assia, il tasso scende a 4.

In tutta la Germania, nel 2023 sono state rubate 14.585 autovetture assicurate, con un aumento quasi del 20% rispetto all'anno precedente, con una perdita economica di oltre 310 milioni di euro. Berlino aveva il più alto rischio di furto, con i criminali che si concentravano principalmente su auto di lusso e SUV di alta gamma. Se il veicolo è completamente o parzialmente assicurato, la compagnia assicurativa copre generalmente qualsiasi danno subito, compensando il valore del veicolo al momento del furto.

Consigli della polizia per evitare il furto d'auto

La produzione di veicoli in Assia potrebbe dover implementare ulteriori misure di sicurezza a causa del alto numero di furti d'auto. Anche se Francoforte ha un tasso di furto più elevato, è fondamentale che i produttori locali di veicoli diano la priorità alla sicurezza del veicolo per scoraggiare i potenziali ladri.

