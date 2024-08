- In Grecia si verifica un incendio provocato da un fulmine

Un sistema di tempesta che sta colpendo l'Ovest e il Nord della Grecia ha scatenato 44 incendi boschivi nell'ultimo giorno. Dieci di questi incendi sono stati causati da fulmini, secondo il ministro della Protezione Civile e della Crisi Climatica Vassilis Kikilias sulla piattaforma X. Le autorità e gli esperti definiscono la situazione grave e incolpano il cambiamento climatico.

La siccità intensifica gli incendi

I cambiamenti climatici che hanno portato all'insorgenza degli incendi boschivi dalla prima primavera all'autunno tardivo sono diventati permanenti, secondo il quotidiano "Kathimerini". In periodi di sconvolgimento climatico, gli incendi boschivi presentano caratteristiche uniche, come spiegato dall'esperto di meteorologia del fuoco Thodoris Giannaros al giornale. "Temperature elevate e siccità prolungata forniscono ulteriore combustibile per l'inferno". Questo combustibile porta a carichi termici aumentati e a un'avanzata del fuoco più rapida, rendendoli più difficili da contenere.

Inoltre, il ministro Kikilias ha lanciato un avvertimento su Twitter sui possibili incendi causati dai fulmini. I fuochi precedentemente accesi sono stati spenti, ma i fulmini colpiscono spesso in zone accidentate e isolate, rendendo gli sforzi dei vigili del fuoco estremamente difficili.

Le previsioni meteorologiche indicano che queste tempeste persisteranno in alcune aree del paese almeno fino a mercoledì. Il Ministero della Protezione Civile valuta il rischio di incendi come "estremamente alto" per circa metà del paese. Le regioni interessate comprendono parti della penisola del Peloponneso, la regione dell'Attica around Athens e popular tourist hotspots come Creta e Chalkidiki.

La Commissione ha riconosciuto la gravità della situazione degli incendi boschivi in Grecia, emettendo un comunicato stampa in cui esprime preoccupazione e sostegno per le aree colpite. Despite gli sforzi delle autorità per contenere i fuochi precedentemente accesi, la minaccia di incendi causati dai fulmini in zone accidentate e isolate continua a rappresentare una sfida significativa.

