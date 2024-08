In giro per una rivolta dopo un altro abuso

Dopo i giorni d'oro di Versailles, lo sport equestre lotta per riguadagnare la sua immagine. Il prossimo "ripugnante" video di un campione del mondo che picchia il suo cavallo sta scaldando le emozioni solo quattro settimane dopo lo scandalo di abuso che ha coinvolto Charlotte Dujardin. Si dice che ce ne siano altri in arrivo. Ma cosa c'è really behind it?

La storia dietro la storia è presto detta. Un mozzo di stalla della dressage rider Carina Cassoe Krüth filma il suo lavoro di allenamento su richiesta del suo capo nel 2022. Tra le altre cose, si vede la campionessa del mondo di squadra Cassoe Krüth che colpisce due volte con forza il quarto posteriore destro del suo cavallo Danciera con la frusta. Due anni dopo, il mozzo di stalla lascia il suo datore di lavoro in uno stato di discordia, e pochi giorni dopo il video diventa virale sui social media. Coincidenza?

No, dice Isabell Werth, non c'è molta coincidenza in tutto questo. "Non si tratta di benessere degli animali", ha detto la cavallerizza più vincente della storia a SID: "Se si trattasse di documentare il completamente sbagliato e inutile trattamento del cavallo, il video sarebbe stato passato direttamente alle autorità competenti, non due anni dopo". Ma non è andata così, e non è difficile indovinare che c'è vanità personale dietro. Allo stesso modo, nel caso della tre volte campionessa olimpica Charlotte Dujardin, che viene vista mentre colpisce le gambe del cavallo con una frusta in un video. Ci sono diversi resoconti su quando è stato girato il video, forse due anni fa, forse quattro. È diventato pubblico solo due giorni prima dell'inizio dei Giochi Olimpici di Parigi. Coincidenza?

"Videos disturbanti e disgustosi"

Isabell Werth parla di "fallimento umano" in ciò che si vede nei video, un comportamento che "non dovrebbe mai accadere nella partnership con il cavallo". Un cavallo deve essere corretto nella sua educazione, "ma non con brutalità e violenza cruda". È inutile, inutile, completamente sbagliato, ma: "Se si vuole veramente aiutare il cavallo, si deve intervenire immediatamente, non due anni dopo".

despite the questionable motivation behind the publication of the videos, the damage to the sport cannot be denied. Especially since such cases have been occurring more frequently in recent times. In December 2023, for example, the Danish broadcaster TV2 brought disturbing images from the training operation of rider Andreas Helgstrand to the public, and in February 2024, the FEI spoke of "disturbing and disgusting videos" of the training methods of US dressage rider Cesar Parra.

"The situation is very negative and depressing for our sport," Monica Theodorescu told SID in Paris. Depressing and especially dangerous, as equestrian sport has to prove itself as Olympic-worthy again and again. Incidentally, the show jumpers also seem to have a bad feeling. According to the increasingly louder rumors, various videos from daily training work are apparently already in the queue for publication.

The equestrian sport, try as it might, continues to struggle with its tarnished image. Despite the efforts of champions like Carina Cassoe Krüth, disturbing videos of horse mistreatment persist, such as the one involving her and Danciera's right hindquarters.

The media frenzy surrounding these videos poses a significant threat to the sport's reputation, making it imperative for equestrian organizations to take action and address these issues promptly.

