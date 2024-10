In Germania un numero crescente di specie animali e vegetali si sta estinguendo.

Creature come farfalle, api e uccelli di campagna stanno mostrando un declino nella diversità in Germania, secondo uno studio che coinvolge oltre 150 autori. Le popolazioni di numerose specie stanno diminuendo, come indicato dall'analisi "Facts Check Biodiversity". Più della metà dei diversi habitat naturali della Germania sono in condizioni ecologiche povere o insufficienti.

Questa tendenza ha importanti implicazioni. "Le popolazioni di uccelli nelle terre agricole e aperte sono diminuite di più della metà in soli 40 anni", afferma il rapporto. La varietà di insetti ha subito anche un calo, sebbene alcune specie, come le libellule, abbiano mostrato miglioramenti. Purtroppo, molte specie di farfalle hanno mostrato tendenze negative. quasi un terzo di tutte le specie della Lista Rossa è a rischio di estinzione, sia minacciate che in pericolo critico.

Le piante stanno soffrendo, in particolare quelle dei campi, secondo Alexandra-Maria Klein, professoressa di conservazione della natura e ecologia del paesaggio e una dei principali autori dello studio. Queste sono piante selvatiche che crescono accanto alle piante coltivate nei campi o nei vigneti. "Molte di queste specie sono raramente viste ora", dice Klein. Including species like the cornflower and the German fleabane.

Da un lato positivo, c'è un aumento di specie vegetali non autoctone, o neofite. Tuttavia, le implicazioni per il futuro rimangono incerte, secondo il biologo.

Influenze negative maggiori dall'agricoltura

Per l'analisi, gli autori hanno esaminato lo stato delle conoscenze sui cinque habitat principali in Germania - terre agricole e aperte, foreste, acque interne e zone umide, acque costiere e marine, aree urbane. Sono state valutate le studi e compilate le serie temporali della biodiversità. La maggior parte dei dati sulla biodiversità proviene dai volontari, secondo gli autori. Le osservazioni a lungo termine ufficiali sono rare. Il rapporto è stato finanziato dal Ministero federale dell'Istruzione e della Ricerca.

La Germania è suddivisa in un totale di 93 tipi di habitat. Lo stato è particolarmente preoccupante per prati, pascoli naturali, torbiere, foreste di torba, paludi e sorgenti.

Inoltre, circa il nove percento dei tipi di habitat del fondale marino del Mare del Nord è distrutto, come indicato nella verifica dei fatti. Questo include i prati di zostera sui fondali sabbiosi pianeggianti e le banchine dell'ostrica europea.

Non tutto è perduto

Il rapporto indica l'agricoltura intensiva con i pesticidi come il principale colpevole della perdita della biodiversità. "Si usano meno pesticidi", dice Klein. Tuttavia, i sostanze sono ora più tossiche, secondo lei. Altri fattori negativi includono la rimozione dei siepi nelle terre agricole e aperte, la sigillatura delle superfici urbane, il drenaggio su larga scala, particolarmente nelle torbiere e nelle zone umide, il cambiamento climatico e altri fattori correlati.

Gli autori non sono pessimisti. La ripresa della biodiversità, il reinserimento di certe specie e la protezione di altre è possibile e spesso fattibile. Per ogni tipo di habitat, ci sono metodi per promuovere la biodiversità. Ad esempio, la popolazione di foche nel Mare del Nord era vicina all'estinzione, ma ora ci sono più di 2000 animali. Questo dimostra il potere della protezione delle specie costante, secondo Helge Bruelheide, professore di geobotanica.

La qualità delle acque fluenti è migliorata significativamente a causa del trattamento delle acque reflue dal 1970, il che ha un impatto positivo sulla diversità degli invertebrati. Gli invertebrati includono libellule, coleotteri o mosche. Christian Wirth, ecologo vegetale e presidente del rapporto, menziona l'aumento della proporzione di foreste miste e l'aumento della legna morta come un altro esempio positivo. Molti organismi forestali dipendono dalla legna morta.

Politica, Economia e Società devono agire

Le misure per proteggere la biodiversità possono includere l'agricoltura biologica, l'ampliamento delle aree protette, i metodi di pesca sostenibili nelle acque costiere e il taglio dell'erba a favore degli insetti, secondo il rapporto.

Politica, economia e società condividono la responsabilità per l'attuazione. "C'è molto che accade a livello politico", sottolinea Wirth. Ci sono numerosi direttive dell'Unione Europea e tedesche progettate per proteggere i tipi di habitat e le specie minacciate. Tuttavia, spesso mancano di coordinamento o incontrano resistenza, particolarmente dall'agricoltura e dalla silvicoltura.

Infine, ogni individuo può fare la differenza in piccoli modi, secondo Marion Mehring dell'Istituto per la ricerca socio-ecologica a Francoforte. Ad esempio, i proprietari di giardini possono progettare i loro giardini in modo naturale. "Gli spazi dei giardini in Germania sono circa delle stesse dimensioni delle aree delle riserve naturali. Quindi, possono effettivamente fare una significativa differenza."

