In Germania sono stati macellati più maiali

Per la prima volta in otto anni, nel primo semestre del 2024 sono stati macellati più maiali in Germania rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In totale sono stati macellati 21,9 milioni di animali, con un aumento dello 0,4%, secondo l'Ufficio federale di statistica. La produzione di carne di maiale è aumentata del 1,1% a 2,1 milioni di tonnellate.

Fino a questo momento, il numero di maiali macellati era in calo dal 2016, in parte a causa dei cambiamenti nelle abitudini alimentari. Nel primo semestre del 2016, erano stati macellati 7,4 milioni di maiali in più e prodotti 660.000 tonnellate di carne di maiale in più rispetto allo stesso periodo del 2024.

La carne di maiale rappresenta ancora il 62% della produzione totale di carne in Germania. Anche le quantità di carne di manzo (+2,5%) e pollame (+1,3%) sono aumentate nel primo semestre dell'anno. Nel complesso, la quantità totale di carne è aumentata del 1,3% a 3,4 milioni di tonnellate.

