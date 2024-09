In Germania sono stati identificati sei casi verificati di virus del Nilo occidentale.

Quest'anno, almeno sei individui in Germania hanno contratto il virus West Nile attraverso i morsi di zanzare locali, come segnalato dall'Istituto Robert Koch (RKI) fino al 19 settembre. I luoghi di queste infezioni includono Sassonia (con due casi), Berlino, Brandeburgo, Sassonia-Anhalt e Bassa Sassonia. Inoltre, sono stati identificati cinque casi aggiuntivi legati ai viaggi in altri paesi.

Il virologo Jonas Schmidt-Chanasit dell'Istituto Bernhard Nocht per la Medicina Tropicale (BNITM) di Amburgo prevede che ci saranno più casi, anche se l'estate è passata. Egli nota che mentre l'esame dei campioni sospetti è laborioso a causa dei bassi carichi virali, ne vengono identificati di più. Le zanzare rimangono attive per alcune settimane in più, anche durante la stagione autunnale, secondo Schmidt-Chanasit. Tuttavia, egli sottolinea che la stagione del virus West Nile sta volgendo al termine. Lo scorso anno, l'Istituto Robert Koch ha documentato 7 casi di infezione da West Nile trasmessi da zanzare locali, mentre l'anno precedente ce n'erano 17.

Un numero considerevole di casi non segnalati di virus West Nile esiste, poiché circa l'80% degli individui non presenta sintomi durante l'infezione. Inoltre, circa il 20% presenta sintomi lievi e non specifici, come la febbre o l'eruzione cutanea, che spesso passano inosservati.

La vaccinazione dei cavalli è altamente raccomandata

I casi gravi o fatali di febbre del Nilo solitamente interessano gli individui anziani con patologie preesistenti. Circa l'1% delle infezioni si traduce in tali malattie neuroinvasivi gravi. Il virus viene trasmesso principalmente attraverso i morsi di zanzara tra gli uccelli selvatici, ma le zanzare infette possono anche trasmettere il virus agli esseri umani e ai mammiferi, come i cavalli.

Fino al 19 settembre, l'Istituto Friedrich Loeffler (FLI) ha segnalato 51 casi di virus West Nile negli uccelli e 85 nei cavalli. Le regioni più colpite sono Berlino, Brandeburgo, Sassonia-Anhalt e Sassonia. Il clima caldo e umido, insieme all'aumento delle zanzare che pungono, ha portato a un aumento dei casi segnalati anche in altri stati.

Attualmente, c'è un aumento dei casi gravi di cavalli nell'est e nel sud-est della Bassa Sassonia. Di conseguenza, l'Istituto Friedrich Loeffler raccomanda fortemente la vaccinazione per i cavalli in queste aree o anche per quelli che viaggiano brevemente in queste aree.

