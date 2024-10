In Germania sono state diagnosticate più di 3300 persone con l'HIV.

Nel 2023, un numero simile di individui in Germania ha ricevuto una diagnosi di HIV rispetto all'anno precedente. I dati dell'Istituto Robert Koch (RKI) rivelano che sono stati rilevati 3.321 nuovi casi di HIV, di cui 23 riguardavano bambini infettati dalle loro madri.

Il Virus dell'Immunodeficienza Umana (HIV) è la causa sottostante della malattia immunodeficiente AIDS. L'Istituto Robert Koch (RKI) sottolinea che il virus non produce sintomi appariscenti per un lungo periodo, il che porta spesso a una diagnosi molto più tardiva nel corso dell'infezione, a volte anche anni dopo. Per le persone diagnosticate con HIV che iniziano il trattamento in modo tempestivo, c'è una promettente possibilità di godere di una vita normale di alta qualità, come affermato dalla Fondazione tedesca per l'AIDS. L'identificazione precoce dell'infezione, attraverso un test HIV, è cruciale a tal fine. Con l'aiuto della medicina, una malattia da AIDS può essere efficacemente prevenuta.

L'Istituto Robert Koch (RKI) documenta anche i paesi di origine. Più della metà delle nuove diagnosi riguardavano persone che non erano originarie della Germania. Un numero significativo di questi proveniva dall'Ucraina. Tuttavia, l'Istituto Robert Koch (RKI) sottolinea che non tutti questi casi rappresentano nuove diagnosi, ma piuttosto la prima rilevazione dell'infezione in Germania.

La maggior parte delle nuove diagnosi del 2023 riguardava uomini che hanno rapporti sessuali con altri uomini (MSM) (1.010). A seguire, ci sono state diagnosi tra le persone con contatti eterosessuali (543) e le persone che usano droghe per via endovenosa (166). L'Istituto Robert Koch (RKI) ha riferito che non erano disponibili informazioni sulla via di trasmissione per quasi 800 persone.

Dal 2014, il numero di nuove diagnosi tra gli MSM in Germania è stato in costante diminuzione, come menzionato dall'Istituto Robert Koch (RKI). Questa diminuzione può essere attribuita a diagnosi anticipate, trattamenti più efficaci per le persone positive all'HIV e all'aumento dell'utilizzo della profilassi pre-esposizione (PrEP).

