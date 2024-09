- In Germania, questo è il contenuto trasmesso in televisione.

La sera del 10 settembre e nella notte del 11, secondo l'ora tedesca, si terrà il primo dibattito televisivo tra i candidati alla presidenza, Donald Trump (78) e Kamala Harris (59), a Philadelphia, Pennsylvania, USA. Durante un intervallo di 90 minuti, questi due contendenti per la presidenza degli Stati Uniti avranno l'opportunità di mettere in evidenza le preoccupazioni principali degli elettori.

Come seguire il dibattito Trump vs. Harris in Germania?

Il dibattito sarà trasmesso principalmente da ABC negli Stati Uniti, ma in Germania i telespettatori potranno seguire lo scontro tra Trump e Harris in diretta televisiva in un orario successivo. Un'ampia gamma di canali televisivi trasmetterà in diretta dal National Constitution Center di Philadelphia.

Ad esempio, ARD trasmetterà il dibattito in diretta a partire dalle 2:50. Gudrun Engel (45), capo dello studio ARD a Washington, analizzerà il dibattito insieme a Peter Rough, fellow del Hudson Institute. La trasmissione si concluderà alle 4:50, ora tedesca. Inoltre, il dibattito sarà trasmesso anche sul canale pubblico Phoenix.

RTL e N-tv trasmetteranno il dibattito Trump vs. Harris in diretta a partire dalle 2:45. Il moderatore Etienne Bell guiderà i telespettatori attraverso gli eventi insieme al politologo Andrew Denison (62). Entrambi i canali forniranno il dibattito con traduzione simultanea in tedesco.

Opzioni di streaming live per il dibattito Trump vs. Harris

Oltre a ciò, il canale di notizie Welt trasmetterà il dibattito a partire dalle 2:45 della notte tra il 10 e l'11 settembre, con streaming live.

Gli spettatori che preferiscono guardare online possono scegliere tra diverse opzioni di streaming live, come ZDFheute.de, Joyn o il canale YouTube dell'ospite del dibattito, ABC News.

In Germania, è possibile guardare lo streaming live del dibattito Trump vs. Harris sul canale YouTube dell'ospite del dibattito, ABC News.

