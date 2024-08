- In Germania, questi rappresentano i principali fattori che contribuiscono alla mortalità.

I problemi cardiaci continuano ad essere la principale causa di decessi in Germania. Circa un terzo (33,9%) dei decessi dell'anno scorso sono stati attribuiti a infarti, ictus o altre condizioni cardiache, secondo i dati pubblicati dall'Ufficio Statistico di Wiesbaden. Il cancro ha causato oltre il 20% (22,4%) dei decessi.

Entrambe le cause di morte menzionate hanno mostrato una diminuzione rispetto al 2022: il 2,7% in meno di individui è morto a causa di malattie cardiovascolari e si è registrato un calo dello 0,5% dei decessi dovuti al cancro.

Primo calo dei decessi dal 2016

Nel 2023, il numero totale di decessi ha registrato un calo per la prima volta dal 2016. La cifra è scesa da 1,07 milioni nel 2022 a 1,03 milioni nel 2023, pari a una diminuzione del 3,6%. Più della metà delle donne decedute e quasi un terzo degli uomini deceduti avevano 85 anni o più.

Secondo l'Ufficio Statistico, c'è stato un aumento significativo del numero di decessi per influenza o polmonite. Questo numero è aumentato del 13,1% a quasi 20.900, dopo un aumento significativo nell'anno precedente.

Durante la pandemia di COVID-19, i numeri in questo settore avevano subito un calo significativo a causa delle misure preventive che avevano anche impedito ulteriori infezioni. Nel 2023, il livello di decessi per influenza e polmonite è tornato quasi ai livelli pre-pandemici, con una quota del 2,0% di tutte le cause di morte, ha spiegato l'ufficio.

Notevole riduzione dei decessi per COVID-19

Lo scorso anno, il COVID-19 è stato segnalato come causa principale di morte in 25.768 casi, pari al 2,5% di tutti i decessi, con un calo del 50,8% rispetto all'anno precedente.

Nel 2023, 49.400 persone sono morte per cause non naturali come lesioni o avvelenamento, a cui si aggiungono altri 20.800 decessi per cadute.

10.300 individui si sono tolti la vita, con un aumento del 1,8% rispetto all'anno precedente. Secondo l'Ufficio Statistico, questo aumento è dovuto principalmente all'aumento dei suicidi tra le donne (in aumento dell'8%), mentre il numero tra gli uomini è leggermente diminuito (in diminuzione dello 0,3%). Nel complesso, i suicidi hanno rappresentato una quota simile di decessi rispetto agli anni precedenti, pari all'1,0%.

