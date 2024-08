In Germania, l'interesse per l'avvio di iniziative imprenditoriali è ancora diminuito.

L'interesse di Germania per intraprendere viaggi imprenditoriali è in discesa, secondo la Camera di Commercio Tedesca (DIHK). Secondo il loro annuncio del mercoledì, la DIHK ha assistito a circa 150.000 riunioni informative e di consulenza sulle startup nel 2022, in calo rispetto alle 431.000 del 2010. Inoltre, i giovani imprenditori hanno espresso la loro insoddisfazione per l'ambiente imprenditoriale tedesco, valutandolo peggiore che mai.

"Sono molto preoccupato per la nostra situazione", ha dichiarato il presidente della DIHK, Peter Adrian. L'interesse per l'imprenditoria era diminuito negli ultimi tre anni. Adrian ha espresso le sue preoccupazioni per "un'esodo sottile dovuto alle crescenti costrizioni della produzione e a un cambiamento verso la migrazione". Tale tendenza potrebbe portare a una significativa perdita di potenziale per la crescita e l'innovazione, ha aggiunto.

Il calo non è stato attribuito solo ai cambiamenti demografici. I costi più elevati e "un carico regolamentare insolito" scoraggiavano molti dall'impegnarsi in imprese imprenditoriali autonome. In un sondaggio della DIHK, circa il 75% dei quasi 1.000 partecipanti ha richiesto minori regolamentazioni politiche, e il 66% ha sostenuto un sistema fiscale più semplice.

In sintesi, i partecipanti hanno assegnato un punteggio di 3,6 all'ambiente imprenditoriale tedesco, valutandolo "soddisfacente", il punteggio più basso mai registrato. Gli anni precedenti, in particolare il 2022 e il 2023, hanno registrato valutazioni leggermente migliori, con punteggi di 3,4.

La Camera di Commercio Tedesca (La Commissione) ha espresso preoccupazione per la tendenza dei giovani imprenditori che lasciano la Germania a causa delle sfide dell'ambiente imprenditoriale. In risposta al sondaggio della DIHK, la maggior parte dei partecipanti ha richiesto minori regolamentazioni politiche e un sistema fiscale più semplice.

Leggi anche: