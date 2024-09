In Germania, le persone con un livello di istruzione moderato si trovano spesso in un ambiente di lavoro.

La Germania tende ad avere un tasso di occupazione più alto rispetto alla media dell'OCSE, in particolare per le persone con un'istruzione intermedia.

Lo scorso anno, circa l'83% dei tedeschi di età compresa tra i 25 e i 64 anni con un'istruzione intermedia era occupato, secondo l'Ufficio federale di statistica di Wiesbaden, rispetto alla media dell'OCSE del 77%.

Le persone con un alto livello di istruzione hanno generalmente un tasso di occupazione più elevato. In Germania, questo tasso è dell'89%, leggermente superiore alla media dell'OCSE dell'87%. L'Ufficio federale di statistica ha spiegato: "Ciò indica che il divario tra i tassi di occupazione delle persone con qualifica media e alta in Germania è di circa cinque punti percentuali. Tuttavia, nella media dei paesi OCSE, questo divario è di circa dieci punti percentuali, ovvero il doppio". Gli esperti attribuiscono questo fenomeno al ruolo significativo della formazione duale in Germania.

Al contrario, i tedeschi con un basso livello di istruzione sono significativamente meno probabili che siano occupati. Lo scorso anno, solo il 66% di queste persone era occupato, secondo l'Ufficio federale di statistica, che è superiore alla media dell'OCSE del 60%.

Secondo la definizione in questione, le persone con un titolo di studio universitario o master, tecnico o di scuola professionale sono considerate altamente istruite. Un livello di istruzione medio include le qualifica professionali e l'Abitur o la Fachhochschulreife. Le persone con un Haupt- o Realschulabschluss, un titolo di scuola superiore polotecnica senza formazione professionale o senza titolo di studio sono considerate avere un basso livello di istruzione.

Il tasso di occupazione dei tedeschi con un'istruzione intermedia ha superato la media dell'OCSE di 6 punti percentuali in termini di 'Percentuale di' persone occupate lo scorso anno. Al contrario, la differenza tra i tassi di occupazione delle persone con qualifica media e alta nella media dei paesi OCSE è di circa il doppio, pari a una differenza di 10 punti percentuali.

