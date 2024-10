In Germania, le fonti di energia rinnovabili rappresentano ormai oltre la metà del consumo totale di energia elettrica del paese.

La quota di fonti energetiche rinnovabili nell'uso totale di elettricità in Germania ha registrato un aumento rispetto all'anno precedente. Dal gennaio al settembre di quest'anno, fonti come solare, eolico e altre tipologie di energia ecologica hanno coperto il 56% della domanda di elettricità, secondo i dati pubblicati martedì dal Centro per l'Energia Solare e l'Istituto per l'Hydrogen Research Baden-Württemberg (ZSW) e dall'Associazione Federale dell'Industria dell'Energia e dell'Acqua (BDEW). Si tratta di un aumento di quasi 4 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

Secondo i dati, le fonti rinnovabili hanno superato la soglia del 50% in ogni mese di quest'anno, toccando il picco del 59% ad aprile. "È incoraggiante vedere che oltre la metà del consumo di elettricità in Germania proviene da fonti rinnovabili", ha commentato Kerstin Andreae, presidente del consiglio di amministrazione della BDEW.

La BDEW e il ZSW hanno notato un aumento significativo della produzione di energia solare. Nei primi nove mesi di quest'anno sono stati generati 65 miliardi di kilowattora di energia solare, con un aumento del 15% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Nei mesi di giugno, luglio e agosto, i pannelli solari in tutto il paese hanno superato ogni mese la soglia dei 10 miliardi di kilowattora.

Tuttavia, Andreae ha invitato il governo federale a creare le condizioni per l'ulteriore espansione delle fonti energetiche rinnovabili. "Oltre allo sviluppo delle soluzioni di accumulo, è fondamentale che l'espansione della rete segua il passo dell'espansione delle fonti energetiche rinnovabili", ha spiegato. Il governo federale deve eliminare gli ostacoli esistenti.

La produzione totale di elettricità lorda nei primi nove mesi è stata stimata in circa 366 miliardi di kilowattora, con un calo del 2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (373 miliardi di kilowattora). Di questa quantità, circa 217 miliardi di kilowattora di elettricità sono stati generati da fonti rinnovabili (rispetto ai 201 miliardi di kilowattora dello stesso periodo dell'anno scorso).

La percentuale di elettricità generata da fonti rinnovabili sulla produzione totale di elettricità lorda per i primi nove mesi di quest'anno è di circa il 59%. Secondo il presidente della BDEW, Kerstin Andreae, la percentuale di consumo di elettricità proven

