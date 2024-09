Indice

- In Germania, il suono allarmante delle sirene si fa sentire ancora una volta.

Immaginiamo le autorità che emettono un avviso per una calamità, ma molte persone non ricevono il messaggio. È successo esattamente questo durante il primo CrisisDrill nazionale quattro anni fa. Le sirene erano silenziate in molte aree, mentre gli avvisi arrivavano troppo tardi o non arrivavano affatto. Christoph Unger, allora a capo dell'Ufficio federale per la protezione civile, è stato costretto a dimettersi dopo il fallimento. Lo scorso anno si è tentato un secondo avviso nazionale, con i cittadini che hanno ricevuto gli avvisi direttamente sui loro telefoni cellulari per la prima volta.

Il prossimo CrisisDrill si terrà questo giovedì. Gli organizzatori intendono migliorare i risultati dei tre anni precedenti. Ecco cosa devi sapere in anticipo:

Il CrisisDrill nazionale si tiene annualmente il secondo giovedì di settembre, guidato dal governo federale, dagli stati e dai comuni (questa volta il 12 settembre). Le autorità valutano e testano i sistemi di allarme tedeschi mentre esaminano i migliori metodi per avvisare la popolazione in caso di emergenza.

Alle 11 del mattino, l'Ufficio federale per la protezione civile e l'assistenza in caso di disastri (BBK) attiva l'allarme di prova, che dovrebbe essere udibile attraverso 38.000 sirene. Tuttavia, verrà anche distribuito tramite app di avviso, stazioni radio e televisive e circa 6.600 tabelloni digitali. L'avviso di fine allarme seguirà alle 11:45.

Per raggiungere il maggior numero possibile di persone durante la loro routine quotidiana in Germania, l'allarme di prova si verifica durante la settimana lavorativa.

Rispetto ad altri paesi, la Germania si basa su una selezione di metodi di allarme per le emergenze. Il catalogo del sistema di avviso modulare (MoWas) dei governi federale e statale elenca cinque metodi di avviso:

App : I cittadini possono installare diverse app sui loro smartphone, come "Nina". Le autorità utilizzano queste app per distribuire avvisi su tempeste e inondazioni, tra le altre cose, tramite notifiche push. Le app contengono anche consigli di emergenza e checklist per diverse situazioni di disastro.

: I cittadini possono installare diverse app sui loro smartphone, come "Nina". Le autorità utilizzano queste app per distribuire avvisi su tempeste e inondazioni, tra le altre cose, tramite notifiche push. Le app contengono anche consigli di emergenza e checklist per diverse situazioni di disastro. Radio e televisione : Le autorità comunicano le informazioni sulla minaccia ai team editoriali, consentendo loro di interrompere la programmazione se necessario.

: Le autorità comunicano le informazioni sulla minaccia ai team editoriali, consentendo loro di interrompere la programmazione se necessario. Online , i cittadini possono anche ottenere informazioni dal sito web del governo federale e iscriversi agli avvisi.

, i cittadini possono anche ottenere informazioni dal e iscriversi agli avvisi. Tabelloni pubblicitari e display digitali distribuiscono anche gli avvisi di emergenza - a condizione che siano connessi al sistema di allarme. I fornitori di trasporti trasmettono gli avvisi anche sui loro tabelloni orari.

distribuiscono anche gli avvisi di emergenza - a condizione che siano connessi al sistema di allarme. I fornitori di trasporti trasmettono gli avvisi anche sui loro tabelloni orari. Non verrà distribuito alcun messaggio di fine allarme tramite Cell Broadcast, che è un messaggio diretto a tutti i telefoni cellulari.

Il BBK incoraggia i cittadini a informarsi sull'allarme di prova presso la loro caserma dei pompieri, il municipio o il centro civico. "È consigliabile informarsi sui metodi di allarme della propria autorità locale in anticipo, in modo da potersi preparare di conseguenza e, idealmente, informare anche i propri familiari e contatti stretti", consiglia il sito web del BBK. Le informazioni sono disponibili anche in diverse lingue.

Ci sono diverse ragioni per questo. Dopo la fine della Guerra Fredda, le sirene sono state smantellate o trascurate in molte aree della Germania. Non è chiaro quante sirene ci siano attualmente in Germania.

Sono registrate presso il BBK più di 38.000 di queste attrezzature di allarme. Devono essere attivate dai centri di controllo dei comuni. Di conseguenza, il segnale di avviso non suona uniformemente in ogni posizione. Ci vorranno diversi mesi perché le sirene siano controllate centralmente, secondo il presidente del BBK Ralph Tiesler. Un registro completo e aggiornato di tutte le sirene funzionanti nella Repubblica Federale non sarà disponibile fino all'anno successivo, "Il registro nazionale delle sirene dovrebbe essere disponibile come piattaforma con dati aggiornati nel corso dell'anno successivo".

Inoltre, i comuni sono benvenuti a partecipare all'allarme di prova, ma non sono obbligati a farlo. Di conseguenza, non tutte le sirene suoneranno il 12 settembre.

Questa tecnologia è stata introdotta dopo la devastante alluvione nella valle dell'Ahr in Germania ed è stata testata per la prima volta lo scorso dicembre. Ogni utente di telefono cellulare all'interno di una determinata area, con il telefono acceso, riceve un messaggio di testo accompagnato da un suono - a condizione che il dispositivo non sia troppo vecchio. I messaggi sono limitati a 500 caratteri e contengono l'avviso e le azioni raccomandate.

Non è necessario registrarsi per il Cell Broadcast. Le autorità possono distribuire il messaggio di allarme a tutti i telefoni cellulari raggiungibili simultaneamente tramite Cell Broadcast. La copertura del Cell Broadcast era approssimativamente della metà durante il giorno di avviso precedente, secondo il BBK.

Tuttavia, i cittadini ricevono l'avviso di disast

In generale, Tiesler ritiene che la Germania sia preparata per la prontezza individuale in caso di emergenze e calamità. Incidenti come l'epidemia di Corona, le emergenze alluvionali e l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia hanno reso le persone più consapevoli delle precauzioni da prendere in caso di disastri, afferma Tiesler. Ciò è ulteriormente dimostrato dai risultati dei sondaggi condotti dall'Ufficio federale per la protezione civile e l'aiuto umanitario (BBK) negli ultimi 1,5 anni. Anche il numero di download e di manuali BBK richiesti è aumentato.

Durante il prossimo CrisisDrill, è possibile che alcune persone non sentano il segnale di prova nonostante i diversi metodi di distribuzione, come le app, le stazioni radio e televisive e i pannelli digitali. Il segnale di prova tramite Cell Broadcast raggiungerà solo coloro che hanno un telefono cellulare aggiornato, poiché i modelli più vecchi potrebbero non supportare questa funzione. Nonostante i miglioramenti, il sistema di allarme d'emergenza rimane frammentato, con molte aree prive di sirene funzionanti.

