In Germania, il numero di insolvenze regolari sta aumentando di nuovo più rapidamente

In Germania, il numero di fallimenti aziendali sta aumentando nuovamente a un ritmo più rapido. Secondo i dati preliminari, nel mese di luglio sono state presentate al tribunale il 13,5% in più di procedure rispetto all'anno precedente, come riportato dall'Ufficio federale di statistica. Nel mese di giugno, per la prima volta in mesi, si è registrato un aumento a una sola cifra del 6,3%.

È ancora incerto se tutte le istanze di fallimento daranno luogo a una procedura che verrà inclusa nelle statistiche ufficiali. Secondo i risultati finali, nel mese di maggio sono state presentate 1.934 istanze di fallimento aziendale, il 30,9% in più rispetto a maggio 2023.

I creditori sono preoccupati per 3,4 miliardi di euro, rispetto ai 4,0 miliardi di un anno fa. Le procedure sono quindi mediamente più piccole. Le aziende del settore dei trasporti e della logistica sono quelle più colpite. Anche le agenzie per il lavoro e le imprese edili presentano spesso istanze di fallimento.

Secondo l'Istituto di Ricerca Economica di Halle (IWH), le attuali istanze di fallimento del mese di luglio riguardano principalmente le aziende industriali. L'aumento significativo del numero di fallimenti interessa tutti i settori, ma è particolarmente forte nell'industria: dopo che 100 aziende industriali hanno presentato istanza di fallimento nel mese di giugno, 145 lo hanno fatto nel mese di luglio.

I seguenti sono due tipi di procedimenti fallimentari che potrebbero essere visti nella situazione attuale: fallimento e procedimenti di riorganizzazione. A causa dell'aumento del numero di fallimenti aziendali in Germania, potrebbe essere necessario che più aziende valutino queste opzioni.

Leggi anche: