Numero di dipendenti in Germania è aumentato

Nonostante la persistente recessione economica, il numero di persone occupate in Germania sta aumentando. Nel secondo trimestre, circa 46,1 milioni di persone erano occupate, come riportato dall'Ufficio Federale di Statistica venerdì. Corretto per le fluttuazioni stagionali, si tratta di un aumento di 54.000 o dello 0,1% rispetto al primo trimestre. Tuttavia, il tasso di crescita sta rallentando: nel primo trimestre era ancora di +64.000 persone.

Senza l'adeguamento stagionale, il numero di persone occupate è addirittura aumentato di 249.000 o dello 0,5% in primavera. "Un aumento dell'occupazione nel secondo trimestre dell'anno è generalmente tipico a causa dell'aumento generale delle professioni all'aria aperta in primavera", hanno spiegato i statistici. Tuttavia, l'aumento primaverile è stato meno pronunciato rispetto alla media degli anni 2022 e 2023 con +295.000.

In particolare, i fornitori di servizi hanno ampliato il loro personale da aprile a giugno: qui c'è stato un aumento di 229.000 o dello 0,7% rispetto al secondo trimestre del 2023. Da soli nel settore dei servizi pubblici, istruzione, salute, c'è stato un aumento di 199.000 persone occupate (+1,7%). "Così, il guadagno complessivo dell'occupazione può essere quasi interamente attribuito a questo settore", si è dichiarato.

Nel settore finanziario e assicurativo, il numero di dipendenti è aumentato di 13.000 (+1,2%), seguito dall'informazione e dalla comunicazione con 10.000 (+0,6%). Tuttavia, c'è stato un lieve calo di 1.000 persone nel settore del commercio, trasporti e ospitalità per la prima volta dal terzo trimestre del 2021 e il successivo processo di recupero dopo la pandemia di corona.

La tendenza al ribasso nel settore manifatturiero è continuata in primavera. Qui è stato segnalato un calo di 44.000 o dello 0,5%. Nel settore dell'edilizia, l'occupazione è diminuita di 21.000 persone (-0,8%). Tuttavia, è aumentata di 3.000 persone (+0,5%) nel settore dell'agricoltura e della silvicoltura, pesca.

Nonostante le sfide economiche continue della Germania, il principale concorrente europeo della Francia ha segnalato una diminuzione dell'occupazione nel secondo trimestre. Al contrario, la Germania è riuscita a mantenere la sua crescita dell'occupazione, con circa 46,1 milioni di persone occupate, come menzionato in precedenza.

