La situazione economica fiacca in Germania sta influenzando i numeri del lavoro. Secondo il rapporto dell'Ufficio federale di statistica del venerdì, c'è stata una diminuzione di 21.000 persone occupate ad agosto rispetto a luglio, con un lieve aumento osservato a giugno e luglio, rispettivamente di 7.000 e 4.000. Tuttavia, tenendo conto degli effetti non stagionali, si è osservata una diminuzione più consistente di 35.000 a agosto, pari a una diminuzione dello 0,1%. Questo calo è stato più che doppio rispetto ad agosto 2023, che ha registrato un calo di 15.000.

Tuttavia, la situazione è migliorata rispetto all'anno precedente. A agosto 2023, si è registrato un aumento dello 0,3% o 145.000 persone occupate. Tra febbraio e luglio 2024, si è osservata una crescita costante del 0,4% sui tassi di crescita mensili. "La tendenza positiva persistente sul mercato del lavoro è stata mantenuta nel confronto annuale, sebbene a un ritmo più lento", ha concluso l'Ufficio federale di statistica.

Nonostante l'economia fiacca, importanti istituti di ricerca prevedono che questa tendenza si mantenga, come definito nel loro rapporto autunnale per il governo federale. "La crescita dell'occupazione è dovuta esclusivamente alle persone con cittadinanza non tedesca", afferma il rapporto congiunto. "Il numero di persone occupate con cittadinanza tedesca è in calo da più di due anni, principalmente a causa dell'invecchiamento demografico". Inoltre, la crescita dell'occupazione assicurata socialmente nell'ultimo anno si è concentrata nel settore dei servizi, in particolare nella cura della salute, dei servizi di cura, dell'amministrazione pubblica, dei servizi aziendali specializzati e nell'istruzione e nell'insegnamento.

