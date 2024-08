In Germania, gli apprendisti spesso esprimono soddisfazione nei confronti dei loro istruttori o mentori.

Gli apprendisti in Germania apprezzano i loro mentori ma desiderano una maggiore guida individuale. "In sostanza, gli apprendisti sono soddisfatti dei loro mentori," ha dichiarato Kristof Becker, segretario federale della gioventù della Confederazione tedesca dei sindacati (DGB), lo scorso giovedì a Berlino. Tuttavia, non tutti i mentori hanno abbastanza tempo per i loro apprendisti.

Lo ha dimostrato un sondaggio che ha coinvolto più di 10.000 giovani in 25 discipline professionali comuni. Secondo questo sondaggio, circa il 69% degli apprendisti intervistati è soddisfatto della propria formazione professionale. Più del 33% lavora regolarmente straordinario. Più del 15% è costretto a svolgere compiti non correlati alla propria formazione, il che viola la legge sulla formazione professionale.

La vicepresidentessa del DGB, Elke Hannack, ha espresso il proprio disappunto per il fatto che solo il 18,9% delle aziende continua a formare. Circa il 52% ne ha la possibilità. "Chi vuole affrontare la carenza di manodopera qualificata, forma," ha dichiarato Hannack. Il numero di persone tra i 20 e i 34 anni senza formazione ha raggiunto un nuovo massimo di 2,9 milioni.

Hannack ha accusato gli imprenditori di ostacolare la nuova garanzia di formazione a livello locale. Questa garanzia, in determinate condizioni, garantisce ai giovani un diritto legale all'assistenza nella formazione professionale extracorporale. La condizione è che una regione riconosca una carenza. Tuttavia, ciò è stato ottenuto solo in 21 regioni in tutto il paese, secondo Hannack. Spesso questo è fallito a livello locale a causa di imprenditori che lo hanno ostacolato: "Non funziona ancora."

