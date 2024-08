In Germania, durante la stagione estiva, i tassi di malattie respiratorie sono molto elevati

Milioni di famiglie stanno attualmente starnutendo e tossendo - anche d'estate. I calcoli dell'Istituto Robert Koch (RKI) mostrano che il numero di infezioni respiratorie acute nelle ultime settimane è stato più alto del solito per questa stagione, dal lancio del portale GrippeWeb nel 2011.

I cittadini possono segnalare direttamente su GrippeWeb se hanno avuto un'infezione respiratoria nella settimana precedente. Secondo l'RKI, si stima che ci siano state circa 3,3 milioni di infezioni respiratorie acute nella popolazione per la settimana dal 29 luglio al 4 agosto.

Anche se il numero di nuove infezioni stimate è leggermente diminuito rispetto alla settimana precedente, nel complesso, GrippeWeb mostra solo una diminuzione relativamente piccola delle infezioni respiratorie rispetto all'inverno. In passato, di solito c'erano molte meno persone con raffreddori, tosse e mal di gola durante i mesi estivi.

Secondo l'RKI, i rinovirus e i coronavirus sono principalmente responsabili. I coronavirus sono stati principalmente rilevati in pazienti over 15, mentre i rinovirus sono stati trovati in quasi tutti i gruppi di età. Il Covid-19 è stato principalmente rilevato in persone anziane con infezioni respiratorie acute gravi, soprattutto oltre gli 80 anni. Al momento, l'influenza e i virus RS non hanno un ruolo. Il numero di infezioni respiratorie acute gravi è a un livello basso.

L'RKI afferma che le vacanze estive possono influire sia sulle infezioni che sui sistemi di sorveglianza.

