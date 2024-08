In genere le persone spendono circa 30 dollari al mese per le attività di gioco digitale e basate su computer.

Gli appassionati di videogiochi stanno investendo sempre di più economicamente nel loro hobby. Secondo i dati dell'organizzazione metacibernetica Bitkom, i giocatori spendono mediamente circa 29,30 euro al mese per i giochi digitali e per computer, escludendo le spese per l'hardware come computer, console o cellulari. Si tratta di un aumento rispetto ai 25,80 euro dello scorso anno e ai 22,70 euro dell'anno precedente, come annunciato dall'organizzazione il mercoledì.

Questa spesa comprende non solo l'acquisto fisico dei giochi o i download digitali, ma anche gli acquisti in-game, come l'equipaggiamento che améliore il progresso. Due anni fa, il 37% dei giocatori aveva effettuato questo tipo di transazioni, mentre oggi circa il 48% lo ha fatto nell'ultimo anno.

Indipendentemente dalla piattaforma di gioco, essa gode di grande popolarità. Secondo Bitkom, circa la metà (53%) dei tedeschi di età pari o superiore a 16 anni si dedica occasionalmente ai giochi digitali o per computer, mentre il 90% dei giovani tra i 16 e i 29 anni vi partecipa. Il dispositivo preferito per il gioco è lo smartphone.

Come ha dichiarato il responsabile di Bitkom, Florian Bayer, "Il panorama dei videogiochi non è più un dominio esclusivo dei bambini e dei giovani adulti. Per molti, i giochi svolgono funzioni oltre il semplice intrattenimento, offrendo un'introduzione intuitiva alla tecnologia, l'esplorazione di nuove dimensioni e l'esperienza condivisa con gli amici".

L'indagine, commissionata dall'associazione digitale, ha intervistato 1205 partecipanti di età pari o superiore a 16 anni, tra cui 638 giocatori identificati. Bitkom considera l'indagine complessiva rappresentativa, secondo la loro dichiarazione.

Tuttavia, il commissario federale per le sostanze stupefacenti, Burkhard Blienert, ha sottolineato anche i potenziali pericoli dell'utilizzo eccessivo di internet, videogiochi e smartphone, in particolare tra i giovani e i giovani adulti. Il consumo eccessivo dei media digitali "può essere legato a stress psicologici come la perdita di controllo, l'agitazione interiore o l'aumento dell'irritabilità", si è notato.

