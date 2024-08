Indice

Quali sono i prerequisiti normativi?

** Perché l'individuo di Solingen era in Germania?**

Come si svolge il processo di espulsione?

Cosa accade quando c'è resistenza all'espulsione?

A quali nazioni la Germania non sta attualmente espellendo persone?

Il sospetto di Solingen – un siriano di 26 anni – avrebbe dovuto essere espulso lo scorso anno. Purtroppo, un tentativo di espulsione è fallito poiché le autorità non sono riuscite a trovarlo a casa sua. Fonti governative hanno dichiarato che non ci sono stati tentativi successivi. Il ministro dell'Interno del Nord Reno-Westfalia, Herbert Reul (CDU), nega la responsabilità politica in questa questione, rimandando invece al Ministero della Famiglia, della Gioventù, dell'uguaglianza, dei Rifugiati e dell'Integrazione della Renania Settentrionale-Vestfalia e al ministro responsabile, Josefine Paul (Verdi). "Ci sono domande senza risposta che il ministro Paul sta attualmente indagando", ha dichiarato Reul. Nonostante ci siano regolamentazioni chiare sulle procedure legali e pratiche dell'espulsione, ci sono ancora domande aperte.

In caso di rigetto della domanda di asilo da parte dell'Ufficio federale per la migrazione e i rifugiati (Bamf) o se un'autorità di immigrazione stabilisce che qualcuno non ha il diritto di rimanere in Germania, l'interessato deve essere notificato per iscritto, con un divieto di reingresso e di soggiorno. A seguire, viene stabilito un termine per la partenza volontaria dalla Germania. Le persone interessate possono presentare un reclamo entro un mese. Se il termine viene superato o il reclamo fallisce, l'espulsione diventa inevitabile.

Se l'individuo si rifiuta di partire volontariamente, viene emesso un ordine di espulsione dall'autorità competente, che quindi informa l'Autorità centrale per le espulsioni (ZAS) dello stato interessato. La ZAS quindi prenota il volo e comunica i dettagli dell'espulsione all'autorità di immigrazione, alla polizia statale e alla polizia federale. Non è più richiesta una notifica di tre giorni per gli annunci di espulsione.

In realtà, l'individuo ora sospettato avrebbe dovuto essere espulso verso il paese dell'UE in cui era entrato per primo secondo il regolamento di Dublino: Bulgaria. Avrebbe dovuto presentare la sua domanda di asilo lì. Tuttavia, le autorità tedesche hanno tentato di espellere il siriano direttamente verso il suo paese d'origine. Le statistiche del Bamf per gennaio-maggio 2024 rivelano un problema: gli stati di frontiera dell'UE riprendono solo una piccola frazione di rifugiati. Ad esempio, la Germania ha richiesto ad altri paesi dell'UE di accogliere 6141 casi a gennaio 2024, di cui 3171 sono stati concessi. I trasferimenti effettivi in quel mese: 482.

Di routine, le forze dell'ordine intervengono all'alba e prelevano gli individui interessati dai loro letti. Successivamente, vengono portati all'aeroporto o alla stazione ferroviaria. In caso di partenza controllata, l'intervento della polizia termina lì. In caso di espulsione accompagnata, la polizia federale assume ora il comando e accompagna le persone al paese di destinazione. Viene apposto un timbro di espulsione sui loro passaporti e viene imposto un divieto di ingresso. La durata di questo divieto varia su base individuale. A volte, le persone vengono espulse individualmente, altre volte vengono noleggiati aerei interi per espulsioni di massa verso un singolo paese.

Tipicamente, le persone interessate vengono confinate durante l'espulsione, con manette o anche ceppi ai piedi. Le autorità somministrano anche medicinali per sedare le persone su base individuale, minimizzando così la possibilità di resistenza.

Tuttavia, una lettera dell'ufficio immigrazione statale alla polizia federale ha suscitato scalpore, in cui si affermava: "Se l'individuo interessato si rifiuta di salire sull'aereo o resiste all'espulsione in qualsiasi modo (resistenza attiva/passiva), può essere rilasciato e viaggiare indipendentemente alla sua sistemazione assegnata."

L'ufficio immigrazione statale ha poi chiarito: "Il documento menzionato era un memorandum interno dell'ufficio immigrazione dello stato della Bassa Sassonia alla polizia federale, che purtroppo è stato formulato in modo altamente fuorviante e imprecise. Non è stato utilizzato in questa forma in generale e non lo sarà in futuro. L'ufficio non è autorizzato a impartire istruzioni del genere alla polizia federale. Il memorandum era destinato solo a ricordare alla polizia federale che è necessario un ordine giudiziario in caso di espulsione fallita per trattenere l'individuo."

Non esiste una lista fissa dei paesi verso cui l'espulsione è proibita. Tuttavia, il BAMF verifica i "divieti di espulsione specifici del paese di destinazione". Ad esempio, c'è stato un divieto di espulsione per la Siria in guerra dal 2012 al 2020, che non è stato prorogato. Tuttavia, non ci sono state espulsioni in Siria da allora. Lo stesso vale per l'Afghanistan, poiché i talebani hanno preso il potere nel paese nel 2021. Non c'è un divieto di espulsione, ma le espulsioni verso l'Afghanistan dalla Germania continuano.

Il dibattito politico sull'valutazione dei pericoli per la vita in Siria e in Afghanistan sta attualmente aumentando dopo l'incidente di Solingen. Tuttavia, il Servizio scientifico del Bundestag tedesco ha concluso a marzo 2024: "Despite each case being unique, the dire security situation and grim humanitarian situation in Syria and Afghanistan would habitually prevent expulsions to these countries under Article 3 ECHR." L'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) stabilisce che "nessuno può essere sottoposto a torture o a trattamenti inumani o degradanti".

Se un individuo interessato si rifiuta di lasciare volontariamente dopo un ordine di espulsione, potrebbe essere sedato con medicinali per minimizzare la resistenza, come descritto in una nota interna dell'ufficio immigrazione dello stato della Bassa Sassonia. Tuttavia, è stato chiarito che tale memorandum non era destinato all'uso generale e non autorizzava l'ufficio immigrazione dello stato a impartire tali istruzioni alla polizia federale.

