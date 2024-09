In generale, i locatari tendono a evitare di acquistare veicoli elettrici.

La prospettiva della politica che promuove la diffusione dei veicoli elettrici spesso fallisce a causa dell'infrastruttura insufficiente. Un'indagine rivela che principalmente gli inquilini non riescono a immaginare di acquistarne uno a causa della scarsità di parcheggi con punti di ricarica. Interessantemente, la metà dei proprietari di case non mostra alcun interesse per un'auto elettrica.

In Germania, particolarmente gli inquilini sembrano riluttanti ad acquistare veicoli elettrici, come emerge da un'indagine condotta dal portale di confronto Verivox e distribuita ai giornali del gruppo Funke. Solo il 22% dei proprietari di case in Germania possiede attualmente un'auto elettrica. Tra gli inquilini, la percentuale scende al 8%. La principale ragione di questa differenza sembra essere la mancanza di punti di ricarica: solo il 4% degli inquilini tedeschi, secondo l'indagine, può permettersi di ricaricare un'auto elettrica in modo privato. Gli altri sono costretti a utilizzare i punti di ricarica pubblici, più costosi.

Gli inquilini con un posto auto contrattualmente garantito hanno avuto il diritto di avere punti di ricarica per la loro auto elettrica personale dal dicembre 2020. Tuttavia, i posti auto privati nei contratti di affitto sono rari: secondo l'indagine, il 60% degli inquilini non ha alcun posto auto privato. Un quarto (25%) ha ammesso di avere un posto auto privato che potrebbe essere dotato di una wall box. Tuttavia, solo il 4% degli inquilini può attualmente ricaricare la propria auto elettrica in una stazione di ricarica privata.

Al contrario, i proprietari di case hanno un vantaggio in questo campo: circa il 21% ha già accesso a un posto auto privato dotato di una wall box. Il 57% possiede un posto auto privato che potrebbe essere dotato di una stazione di ricarica. Solo il 16% dei proprietari di case non ha ancora un posto auto privato. Ricaricare un'auto elettrica a casa invece di affidarsi ai punti di ricarica pubblici ha un notevole impatto sull'economia personale. Secondo i calcoli di Verivox, la ricarica pubblica nella prima metà del 2024 era fino al 79% più costosa rispetto alla ricarica in una wall box domestica.

Costi esorbitanti dei punti di ricarica pubblici

I costi di ricarica privata ammontavano a 863 euro nella prima metà del 2024 - per una percorrenza annuale di 12.000 chilometri e un prezzo medio dell'elettricità domestica di 35,96 centesimi/kWh. Al contrario, il prezzo medio del kilowattora ai punti di ricarica pubblici era di 54,25 centesimi/kWh (ricarica normale con corrente alternata) o 64,44 centesimi/kWh (ricarica rapida con corrente continua). Ciò si traduceva in costi di ricarica di 1.302 euro o 1.547 euro.

Gli esperti ora accusano la politica di essere responsabile. "Una transizione completa all'elettromobilità può avere successo solo se tutti possono partecipare su un piano di parità. Qui, il governo federale deve creare le condizioni quadro necessarie, come il reinserimento dei sussidi statali per le stazioni di ricarica private e la regolamentazione dei prezzi dei punti di ricarica pubblici", ha dichiarato Thorsten Storck, esperto di energia di Verivox. Non sorprende, date le circostanze attuali, che gli inquilini attualmente mostrano poco interesse nell'acquistare un'auto elettrica.

