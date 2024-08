- In futuro prossimo si prevede un aumento della popolazione di linci nella foresta della Turingia.

Andare Selvaggi: Introduzione di Due Lynx in Più nella Foresta di Turingia per Migliorare la Popolazione di Gatti Selvatici Europei. Secondo il Ministero dell'Ambiente, questi nuovi residenti saranno introdotti nel loro habitat selvatico martedì. Questo passo è un'estensione del rilascio dei linci "Frieda" e "Viorel" lo scorso maggio, come parte di un'iniziativa di conservazione.

Gli specialisti considerano la catena montuosa a bassa quota un importante percorso per collegare le comunità di linci, ad esempio quelle nell'Harz e nella Foresta Bavarese. L'incrocio tra animali provenienti da diverse località è incoraggiato per mantenere la stabilità della popolazione. Questi cacciatori elusivi sono sotto protezione estesa secondo la legge tedesca sulla conservazione della natura e in passato sono stati oggetto di caccia intensiva.

La Foresta di Turingia, dove i linci Frieda e Viorel sono stati rilasciati a maggio, ha un importante legame con altre comunità di linci, come quelle nei Paesi Bassi. Per rafforzare la diversità genetica e sostenere la sopravvivenza dei Gatti Selvatici Europei, si stanno esplorando partnership tra organizzazioni di conservazione in Germania e potenziali partner nei Paesi Bassi.

