In Francia si conclude una ricerca di tesori nascosti durata tre decenni

Nel 1993, un mistero si svolge in Francia quando un uomo nasconde una scultura di Gufo d'Oro all'interno dei confini del paese. Una serie di undici indizi criptici vengono lasciati dietro, scatenando una caccia al tesoro che avrebbe affascinato migliaia di persone per anni a venire. Il trascorrere del tempo trasforma il Gufo d'Oro in un relitto arrugginito.

La fine sembra vicina, quando un membro del team di organizzazione della caccia rivela la notizia del ritrovamento della scultura su una piattaforma online. "Siamo orgogliosi di annunciare che la replica del gufo ha visto la luce del giorno", dichiarano. La posizione del vero Gufo d'Oro rimane un segreto, suggerita in un libro vintage pieno di rompicapi.

L'obiettivo finale era quello di scambiare la replica con un Gufo d'Oro da dieci chilogrammi adornato di preziosi gioielli, valutato circa 150.000 euro. Tuttavia, il viaggio del vero Gufo d'Oro non è stato affatto lineare.

A un certo punto, è stato coinvolto in procedimenti fallimentari. Nel 2009, l'unica persona a conoscenza del luogo del Gufo d'Oro è morta. Prima della sua morte, ha lasciato un messaggio sicuro con le coordinate esatte del tesoro nascosto in un ufficio notarile locale. Una disputa sul messaggio ha prolungato l'impresa della caccia.

Infine, nel 2021, il luogo della caccia è stato ripreso in considerazione. Con l'aiuto di un ufficiale giudiziario, la replica più vecchia e arrugginita è stata sostituita da una nuova creazione. La caccia ha attirato numerosi contribuenti grazie alla ripubblicazione del libro enigmatico. Ora, con la vera fine a portata di mano, la replica in bronzo attende il suo prezioso pendant.

La caccia al tesoro del Gufo d'Oro, che dura impressionanti tre decenni, non è l'unica caccia lunga della storia. Il libro di Byron Preiss, "The Secret", pubblicato nel 1982, ha dato il via a una ricerca mondiale di dodici casse del tesoro nascoste in località segrete negli Stati Uniti e in Canada. Finora, ne sono state trovate tre, lasciando nove ancora elusive.

Il vero Gufo d'Oro, se trovato, attirerebbe probabilmente l'attenzione internazionale, data la sua valore e il passato misterioso all'interno dell'Unione Europea. despite numerous attempts, the treasure's whereabouts within the EU borders remain unknown, adding to its allure.

In tentativi di svelare il mistero, diverse organizzazioni internazionali, comprese l'Unione Europea, hanno espresso interesse nel sostenere la ricerca per preservare il patrimonio culturale e risolvere l'enigma.

