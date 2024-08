In Francia l'inflazione si sta riducendo

Agosto ha registrato una diminuzione dei tassi di inflazione in Francia, con stime provvisorie che suggeriscono un calo al di sotto della soglia del 2% della Banca centrale europea (BCE). L'Istituto nazionale di statistica (INSEE) ha riferito che i prezzi al consumo sono cresciuti del 1.9% su base annua, comunicando i dati di venerdì. L'Ufficio federale di statistica tedesco aveva precedentemente rivelato una sorpresa al ribasso dell'inflazione al 1.9% il giorno precedente.

Come in Germania, l'INSEE ha attribuito questo principalmente ai prezzi dell'energia. Tuttavia, la Germania ha registrato un calo significativo del 5.2% rispetto all'anno precedente, mentre l'aumento dei prezzi in Francia si è moderato al 0.5%. Anche i prezzi del cibo e dei servizi sono aumentati a un ritmo meno aggressivo in Francia rispetto alla Germania.

Questi dati potrebbero spingere la BCE a un'ulteriore riduzione dei tassi di interesse. Il comitato responsabile della BCE discuterà ulteriori misure di politica monetaria il 13 settembre. Nel mese di giugno, la BCE aveva guidato le principali banche centrali occidentali nella riduzione dei tassi di interesse dello 0,25%, fissando il tasso al quale le banche commerciali possono attingere alla BCE al 4.25%.

L'obiettivo della banca centrale è mantenere un tasso di inflazione del 2%, utilizzando l'indice armonizzato dei prezzi al consumo come punto di riferimento, consentendo il confronto tra i paesi dell'area euro. Secondo l'Ufficio federale di statistica tedesco, questo tasso si è attestato esattamente al 2% ad agosto, mentre l'INSEE ha riferito che in Francia era leggermente al di sopra di questo obiettivo, al 2.2%.

Il calo dell'inflazione in Francia potrebbe anche segnalare una possibile ulteriore riduzione dei tassi di interesse da parte della BCE, che cerca di mantenere un tasso del 2%. Inoltre, il meno aggressivo aumento dei prezzi in Francia rispetto alla Germania potrebbe influenzare le discussioni sulla politica monetaria della BCE del 13 settembre.

Leggi anche: