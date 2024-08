In Francia, al cervello che ha ideato Telegram è stata concessa la libertà temporanea in attesa di ulteriori procedimenti legali.

Il fondatore di Telegram, Pavel Durov, è stato rilasciato su cauzione in Francia dopo essere stato arrestato e interrogato da un giudice inquirente. È stata avviata un'indagine contro Durov, che lo accusa di varie violazioni, tra cui scarsa cooperazione con le forze dell'ordine durante le indagini penali e potenziale coinvolgimento in attività criminali. L'ufficio del procuratore di Parigi ha annunciato la notizia in serata.

Le condizioni della cauzione di Durov prevedono che egli debba rimanere in Francia durante l'indagine in corso. Nonostante le accuse contro di lui, la Francia rimane un luogo di interesse per Durov a causa della vasta base di utenti di Telegram nel paese.

