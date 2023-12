In foto: L'era angosciosa della musica emo

(CNN) - Il sole sta tramontando sulle Badlands mentre Amy Fleischer-Madden strizza gli occhi attraverso il mirino della sua macchina fotografica, cercando tra le rocce rosse e l'erba della prateria una figura vestita di nero dalla testa ai piedi.

È il 1999 e la giovane fotografa è in tour con i Saves the Day, quattro ragazzini di Princeton, New Jersey, che hanno da poco pubblicato il loro secondo album, "Through Being Cool". Loro non lo sanno ancora, ma il disco finirà per diventare sinonimo di "terza ondata emo", un genere nebuloso che emerge dai garage dei sobborghi, dalle cantine delle chiese e dai locali all-ages di tutta l'America.

Controversa e confessionale al tempo stesso, la musica emo è un approccio più morbido all'hardcore punk, con voci gorgheggianti e testi evocativi che hanno spinto altre band a definirla in modo derisorio il suono della "teen angst". Ma questo non importa al momento al batterista Bryan Newman, che Flesicher-Madden vede accovacciato a terra, perso nella quiete del paesaggio del South Dakotan. Preme il pulsante di scatto, sapendo che le foto sono importanti quanto il concerto quando si tratta di raccontare la storia degli emo.

Era come dire: "Questo fa parte della storia tanto quanto il ragazzo sul palco"", ha detto Fleischer-Madden a proposito dei momenti spontanei che spesso si verificano durante i tempi morti della band tra un concerto e l'altro, che si tratti di uno scherzo idiota in sala d'aspetto o di una corsa folle verso la doccia nella loro squallida stanza di motel. Molte di queste immagini fungono da punti di riferimento nel suo nuovo libro, "Negatives: A Photographic Archive of Emo (1996-2006)". E quella foto di Newman rimane la sua preferita, a distanza di vent'anni, ha dichiarato Fleischer-Madden alla CNN.

"L'intera sezione centrale (del libro) è intitolata 'Everything and Everyone' (Tutto e tutti), e quell'intera sezione è semplicemente un caos", ha detto ridendo. "È il furgone, il backstage, il dormire in una vasca da bagno, il dietro le quinte dei servizi fotografici, cose del genere. E per me quella è la polpa. Quella è la roba buona".

In foto: L'era angosciosa della musica emo

Creare una scena

Una panoramica delle band che hanno contribuito a formare l'emo dopo la prima ondata del genere musicale emersa negli anni '80 dalla scena hardcore di Washington, "Negatives" presenta centinaia di immagini, tratte dagli archivi di Fleischer-Madden e dal lavoro di altri fotografi che hanno documentato la scena. Alcuni dei musicisti presenti sono immediatamente riconoscibili - Death Cab For Cutie, Jimmy Eat World, Fall Out Boy - altri meno. Ma ogni singolo gruppo presente nel libro ha contribuito in qualche modo a influenzare la scena emo, e Fleischer-Madden ha detto che il suo compito è stato quello di capire quale fosse la posizione di ciascuno di essi, dal punto di vista storico e sonoro, all'interno della traiettoria dell'emo.

"Mi sono chiesta cose come: 'Perché quella band era importante? Hanno ispirato suoni e look futuri? I loro dischi fanno parte di un'eredità?". Fleischer-Madden ha spiegato il suo processo. "Nel libro ci sono molte band di cui non sono personalmente fan, ma che sono state importanti e hanno influenzato il movimento".

Amy Fleisher Madden

Cresciuta a Miami, Fleischer-Madden è stata un membro attivo della scena punk locale a metà degli anni '90, organizzando spettacoli e scrivendo di band emergenti per la sua rivista, Fiddler Jones. A 16 anni ha fondato la Fiddler Records e ha pubblicato un album dei The Vacant Andys, una band guidata da Chris Carrabba dei Dashboard Confessional, prima di continuare a prenotare tournée, lavorare come A&R per altre etichette e viaggiare per il Paese fotografando molte delle band citate nel suo libro.

Come ha scritto la Fleischer-Madden, è stata una "fan" durante la seconda ondata, circa 1996-2000, definita da band come Bright Eyes, American Football, Cursive, Sunny Day Real Estate e The Get Up Kids, e una "partecipante" per la terza ondata, un'epoca che va dal 2000 al 2006 e che comprendeva band come Circa Survive, Say Anything e New Found Glory, oltre a gruppi di spicco come Paramore e My Chemical Romance.

Pur riconoscendo che ci sono molti puristi disposti a spaccare il capello in quattro sulla sua decisione di etichettare una certa band come "seconda ondata" anziché "terza", o viceversa, Fleischer-Madden ha detto di aver cercato di affrontare la questione usando misure oggettive come "l'età dei membri della band, il modo in cui si vestivano, l'aspetto delle foto e se erano su pellicola". (Al di là di questo, le sue opinioni sono personali).

"Sono diventata una specie di Sherlock Holmes emo", ha spiegato, "cercando di trovare la risposta nei dettagli".

Un diario musicale

La terza ondata emo, secondo Fleischer-Madden, ha visto l'emergere del pop-punk, dello screamo e del post-hardcore, sottogeneri che "condividono lo stesso DNA emo" e lo stesso lirismo "con il cuore in mano", ma sono solo più forti, più veloci e più incisivi. Da allora, la definizione di "emo" ha continuato a espandersi, con grande disappunto dei fan più anziani, che lamentano la "mainstreamificazione" e la "commercializzazione" della musica e della cultura emo.

Fleischer-Madden confuta questa critica, sostenendo che scoprire nuova musica (anche se tecnicamente "vecchia") è sempre stato un rito di passaggio adolescenziale.

Allo stesso modo, il fondatore di Emo Nite Morgan Freed - la cui serata a tema emo è diventata un fenomeno nazionale tra i fan più giovani - ha fatto eco a questo sentimento, sottolineando che negli ultimi anni l'emo ha generato decine di tendenze su TikTok e un popolare festival musicale prodotto da LiveNation.

"Questa è la musica da ascoltare quando si è in periferia, seduti sul tetto in una notte d'estate nel proprio cul-de-sac a bere una birra", ha detto, aggiungendo che l'esperienza alienante di essere un adolescente è universale e senza tempo, soprattutto in un mondo sempre più digitale.

"Ci saranno sempre dei quindicenni che avranno bisogno di qualcosa che li rappresenti", ha detto Freed. "E questa musica è per (le persone) che crescono come outsider o anticonformisti".

Detto questo, l'autenticità di "Negatives" di Fleischer-Madden è fuori discussione. Si tratta di un libro che racconta la sua esperienza personale all'interno di una scena che ancora oggi, a distanza di più di due decenni, ha la sua influenza sulla cultura pop in generale.

Negativi: A Photographic Archive of Emo (1996-2006)

Per lei non c'è spazio per il controllo di un "artefatto sano" che le persone "possono mettere sui loro scaffali e mostrare ai loro genitori o ai loro figli e dire: "Ho fatto parte di questa cosa"".

Ha ricordato una conversazione "straordinaria" avuta con un ventenne al suo recente evento librario a Los Angeles: "Diceva: "Non ero abbastanza grande per vedere queste band in quest'epoca, ma ora sono appassionato di tutto questo. Mi sto aggiornando e sto imparando, e uso il tuo libro come un libro di regole"", ha detto sorridendo.

"Così ho detto: 'È fantastico'", ha continuato. E lui: "È una mappa. È una mappa per tutta la scena'".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com