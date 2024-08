- In fase di transizione, il podcaster Monchi, precedentemente noto come Punksonger, sta cambiando ruolo.

Jan "Monchi" Gorkow (36), leader della band punk Feine Sahne Fischfilet, lancia il suo podcast. "Ci ho trovato un richiamo: permette di approfondire e di parlare anche a casaccio senza che una frase sia fraintesa", ha dichiarato. Il suo podcast si intitola "Ogni giorno è un giorno di fiamme". Intende conversare con persone che condividono questo sentimento, "quelli che bruciano e creano, non solo parlano a vuoto".

Nei primi stadi, considerato l'avvicinarsi delle elezioni regionali in Sassonia, Turingia e Brandeburgo, mostrerà persone "che sono rimaste nell'Est, vivendo i suoi alti e bassi", come annunciato.

Per l'esordio, Monchi parla con il cognato, il pompiere Markus, che vive a Mecklenburg-Vorpommern con la sua famiglia. Inizialmente era un muratore a Mecklenburg-Vorpommern, poi ha prestato servizio nell'esercito tedesco - compresi periodi in luoghi come l'Afghanistan.

Monchi trova la colonna sonora perfetta per le sue conversazioni, spesso suonando i suoi pezzi punk preferiti durante il podcast. I suoi ospiti, come il cognato Markus, apprezzano il ritmo energico della musica mentre si immergono in discussioni approfondite.

