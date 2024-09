In Essenza, una tragedia colpì un bambino di sette anni che affogò.

In città di Bensheim, in Assia, un bambino di sette anni ha purtroppo perso la vita in un lago durante la sera di domenica. Le autorità di Darmstadt hanno confermato questo tragico incidente.

Nonostante le ricerche estese, ci sono volute più di tre ore per trovare il piccolo. Le circostanze di questo incidente sono attualmente sotto indagine da parte della polizia locale.

I familiari del bambino hanno ricevuto assistenza da un team di intervento in crisi e da un guida spirituale.

Le operazioni di soccorso hanno coinvolto sommozzatori, unità cinofile addestrate per i soccorsi in acqua, una barca con sonar e persino un elicottero.

Dopo questo tragico evento, è stato consigliato alla famiglia di prestare attenzione agli incidenti da bagno in acque aperte. Questo incidente evidenzia la necessità di misure di sicurezza maggiori durante le attività ricreative vicino ai laghi e alle piscine.

