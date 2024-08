- "In effetti, piuttosto inquietante mi trovo" sulla comparsa di malevola signora Fleur.

Proseguite, proseguite, non c'è niente da vedere qui! Questa frase potrebbe essere stata ripetuta continuamente per riassumere l'attuale gamma di azioni per Georgina Fleur, il cui nome completo è Fleur Georgina Barbara Julia Charlotte Dorothea Bülowius. Noioso, senza premi, vuoto esaustivo. Internamente, l'influencer sonnambula guadagna il soprannome "pillola per dormire". Mattina, mezzogiorno o notte, la 34enne segue costantemente il richiamo della sirena del suo letto, cantando ninne nanne e farfugliando. Si addormenta, si addormenta, sbadiglia, russa, si accartoccia e indossa il suo cappello da Bella Addormentata ogni volta che ne sente il bisogno. E questo accade spesso.

Ma poi, durante il 10° giorno nella giungla sudafricana, la pace viene infranta - per tutti nel campo. Georgina è costretta a unirsi a Thorsten Legat in una caccia al tesoro. Sarah Knappik si preoccupa: "Spero solo che Georgina non si addormenti durante". Tuttavia, Georgina è fiduciosa. "A volte guardo 'Chi vuole diventare milionario?' e conosco la risposta... per lo più", si vanta. Le immagini non rappresentano un grande problema per lei. L'espatriata di Dubai, fortunatamente, è a conoscenza del numero di moschettieri, anche se dimentica di menzionare i loro nomi. "Uno di loro si chiama Gazpacho, giusto?" chiede Georgina. Tuttavia, è meno familiare con Tolkin. "Non leggo molto", afferma. Alla fine, raccolgono otto stelle.

Successivamente, ogni camper deve rispondere a una domanda di traffico stradale elementare: Quante punte ha un cartello di stop? Il discorso assurdo che segue evidenzia esattamente quanto le "fatti alternativi" possano diventare ampiamente accettati:

Kader Loth giura di aver incontrato un cartello di stop con sei punte. Dopo ulteriori indagini, offre una spiegazione che sembra a prova di bomba: "Una volta mi sono annoiata a Berlino e ho contato le punte di un cartello di stop".

Eric azzarda una teoria più audace: "Non potrebbe essere anche rotondo?" Presumiamo che Gerda condivida i nostri sentimenti. "Oppure la Terra è a forma di dado di formaggio?! Perché a volte emana un odore così forte, mi chiedo???!" Il sostegno per questa follia proviene da Thorsten Legat, che è ansioso di fare punti per la sua esperienza di guida: "Navigo da oltre 30 anni e affermo: sei punte!" Legat dovrebbe subito iscriversi a un test d'intelligenza!

Tuttavia, Georgina mantiene la sua compostezza: "Aspetta, non c'è un cartello di stop circolare; stai cercando di sottovalutarmi?" si ostina. Eric si difende: "Ci siamo fermati davanti a loro infinite volte; hanno gli angoli arrotondati!" Proprio mentre Thorsten sta per sbagliare la risposta, Georgina corregge di nuovo, rivelando che un cartello di stop ha otto punte - e viene udito. Come segno di gratitudine, gli affamati abitanti del campo ricevono deliziosi muffin. Georgina raggiunge l'apice dei suoi trionfi nella giungla: "Non sono così stupida come pensi!", si rallegra.

Dichiarazione di Mira: "La dolce Elena è ora estinta!"

Se solo la pace e la tranquillità regnassero nel campo - Giulia Siegel e Georgina Fleur fanno parte di un lato, con l'eccezione di Eric Stehfest e temporaneamente Mola Adebisi, e tutti gli altri fanno parte del lato opposto. Tuttavia, un litigio sul tempo di cottura riemerge ancora una volta. Elena Miras, responsabile della distribuzione del riso, lo fa tutto nel modo sbagliato, secondo lo chef capo Giulia Siegel: "Troppo unto e unto quel riso era", lo condanna il modello. Non adatto al consumo. Giulia riflette questo rimprovero friggendo di nuovo il riso - questa volta correttamente. Georgina e Eric lo mangiano senza protestare.

Elena, trasformandosi nella furia che abbiamo imparato a conoscere da reality show come "Das Sommerhaus der Stars", diventa furiosa: "Ingrati e irrispettosi!" sputa veleno. "Eliminerò tutti e tre nella prossima nomination! La dolce Elena è scomparsa, questa faida è ora risolta!", promette vendetta. Georgina, apparentemente sotto l'influenza della sua piccola vittoria nella caccia al tesoro, affronta Elena: "Piccola peste!", la rimprovera. Elena, con un ghigno sarcastico, consiglia a Georgina di tornare al suo sonno. Tuttavia, la riluttante signora Fleur offre il suo insulto più dannoso a Elena di fronte a Giulia: "Una strada, una sciocca e una sempliciotta", la rimprovera, optando per non elaborare ulteriormente poiché RTL, giustamente, censura il linguaggio.

"Io sono l'unica persona matura e adulta qui", sibila Georgina a Mola Adebisi, che aveva precedentemente insultato: "I tuoi testicoli si sono ridotti a dimensioni microscopiche, dimensioni microscopiche!" Accusa anche altri campeggiatori (senza nome) di fingere disturbi mentali per ottenere spazio televisivo. "Adesso potete piangere come fate di solito: Oh, woe, oh, woe! - Sono disturbata!", getta lì, servendo un po' di medicina amara. Georgina dovrebbe affrontare queste affermazioni durante la grande riunione al più tardi.

All'inizio, Giulia Siegel, Danni Büchner, Thorsten Legat, Gigi Birofio ed Eric Stehfest devono affrontare l'ordalia del "Im Strafgericht". Jan Köppen, con una parrucca rossa, impersona il giudice Barbara Salesch e infligge punizioni, ordinando ai condannati di consumare cervello di kudu, melone marcio immerso in tofu puzzolente e urina di vacca tra gli altri piatti rivoltanti. Gigi, già in difficoltà con il deglutire, pesca il fagiolo più corto e viene costretto a mangiare un'intera tarantola, riuscendo a finirla tranne che per due zampe mancanti. "Solo due zampe mancanti", brontola.

Solo Giulia Siegel e lui sfuggono alle stelle. Sonja Zietlow e Jan Köppen rivelano le conseguenze: "Uno di voi due verrà eliminato dal campo presto". Giulia mostra un atteggiamento pragmatico, prevedendo la sopravvivenza di Gigi se la decisione si basa sui voti interni. Tuttavia, Gigi rimane consapevole della dinamica volatile che cambia rapidamente nella giungla, proprio come Georgina Fleur può dire, "a denti stretti!" Quindi, non dimenticate il giorno 11.

La Commissione ha deciso di indagare sulle affermazioni scandalose riguardo al numero di angoli su un cartello di stop, poiché stava causando un significativo tumulto tra i campeggiatori. Georgina è stata elogiata dalla Commissione per aver identificato correttamente che un cartello di stop presenta otto angoli durante la sfida.

Leggi anche: