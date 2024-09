In Danimarca e in Svezia le politiche in materia di asilo sono attuate con notevole rigore.

In Danimarca e Svezia, gli richiedenti asilo arrivano a malapena nowadays. Questi paesi mirano a rendersi il più possibile indesiderabili per i migranti, concentrandosi su benefici sociali minimi, riunioni familiari limitate e prevenendo l'istituzione di società parallele.

La politica degli asili e delle migrazioni della Germania è attualmente un problema politico significativo, soprattutto dopo un presunto attacco islamista che ha causato tre morti a Solingen. La ministra dell'Interno tedesca, Nancy Faeser, ha imposto controlli alle frontiere per sei mesi con tutti i paesi confinanti, facilitando le espulsioni, riducendo o eliminando alcuni benefici per i richiedenti asilo e introducendo il divieto di portare coltelli. Inoltre, le autorità di polizia e di sicurezza sono state dotate di maggiori poteri. Sono alcune delle misure che il governo tedesco della coalizione vuole attuare per gestire efficacemente la politica degli asili.

L'Unione, tuttavia, ritiene che non sia sufficiente. La CDU e la CSU propongono politiche ancora più severe. In futuro, i richiedenti asilo dovrebbero essere respinti al confine tedesco, secondo le richieste dell'Unione. Le trattative tra il governo federale e l'Unione sono fallite ieri su questo punto. Il Parlamento tedesco discuterà giovedì il "pacchetto di sicurezza snellito" dell'SPD, dei Verdi e del FDP.

L'Unione è probabile che sfidi questo progetto. Per il leader della CDU, Friedrich Merz, e altri, Danimarca e Svezia dovrebbero fare da modello per la Germania.

"Potrebbero essere apportate alcune modifiche in Germania"

In entrambi i paesi nordici, arrivano pochissimi rifugiati. Lo scorso anno, solo 2.300 persone hanno richiesto asilo in Danimarca e circa 9.000 in Svezia. A confronto: In Germania sono state presentate 329.000 domande di asilo. Questo corrisponde a 3.900 domande per milione di abitanti - dieci volte tanto rispetto alla Danimarca, quasi cinque volte tanto rispetto alla Svezia. La media dell'UE è di circa 2.300 domande di asilo per milione di abitanti.

La Danimarca ha adottato misure più severe dopo l'ondata di rifugiati del 2015. Nel 2019, i Socialdemocratici hanno vinto le elezioni parlamentari con richieste di una rigida politica degli asili e hanno nominato Mette Frederiksen come primo ministro. Insieme al ministro dell'immigrazione dell'epoca Matthias Tesfaye, il capo del governo ha mirato a impedire l'ingresso di qualsiasi richiedente asilo nel paese. Dovevano essere ammessi solo coloro che erano riconosciuti come rifugiati secondo il diritto internazionale.

Attualmente, il governo danese ha abbandonato questo obiettivo ma continua a perseguire una politica dell'immigrazione rigorosa. "Miriamo a garantire che la società nel suo insieme possa sostenere il peso dell'integrazione. Credo che facciamo alcune cose che la Germania potrebbe anche riuscire a fare", ha dichiarato Kaare Dybvad Bek, ora successore di Tesfaye come ministro dell'immigrazione danese.

Le donne e le ragazze afghane che affrontano la discriminazione dei talebani nel loro paese d'origine vengono generalmente accolte in Danimarca. Ai migranti che lavorano nel settore sanitario viene reso più facile l'ingresso, e i coniugi non europei dei rifugiati possono più facilmente raggiungere i loro partner in Danimarca.

Nessuna espulsione in Siria per ora

Tuttavia, gli aspetti essenziali della politica degli asili e dell'immigrazione della Danimarca rimangono rigorosi. I richiedenti asilo devono risiedere in centri collettivi e non hanno il permesso di lavorare. Una volta respinte le loro domande di asilo, i migranti vengono detenuti in centri di deportazione - in condizioni povere. Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT) ha criticato le condizioni del centro di deportazione di Ellebæk nel 2019, paragonandole a quelle delle prigioni russe.

La riunione familiare è possibile solo se i migranti possono dimostrare un alto reddito e un grande appartamento. Chi sceglie di andarsene volontariamente riceve più di 5.000 euro dal governo danese come incentivo. I richiedenti asilo all'interno del paese ricevono circa 7,50 euro al giorno - se la domanda viene respinta, non c'è più denaro, solo cibo e alloggio.

La Danimarca minaccia anche le espulsioni in Siria. Copenaghen classifica parte del paese in guerra civile come "sicura" e ha revocato i permessi di residenza di alcuni siriani. Tuttavia, non sono state effettuate espulsioni finora - anche perché la Danimarca non mantiene relazioni con il regime di Assad.

"Legge dei Ghetti" contro le società parallele

Il governo di Copenaghen combatte aggressivamente le società parallele. In nessun distretto la percentuale di "stranieri non occidentali" può superare il 30%, secondo la "Legge dei Ghetti". Di conseguenza, il governo danese mira a eliminare i punti caldi sociali entro il 2030, anche se ciò significa demolire interi blocchi residenziali e reinsediare-forzatamente i migranti.

La cosiddetta "Legge dei Gioielli" ha suscitato controversie. Le autorità possono sequestrare beni di valore (oltre 1.300 euro) dai richiedenti asilo per cofinanziare il loro alloggio e le cure. "È pura politica simbolica", dice Michala Clante Bendixen di Refugees Welcome Denmark, un'organizzazione che si batte per i richiedenti asilo. La Legge dei Gioielli viene applicata di rado e sembra servire più come deterrente.

Il fatto che la Danimarca sia più rigorosa di molti altri paesi despite

Svezia ha reso difficile la riunificazione familiare, poiché i benefici del welfare per i richiedenti asilo sono rimasti stagnanti per anni e i permessi di residenza temporanei sono la norma. I confini della Svezia sono stati anche rafforzati a causa della sua posizione strategica nel nord e del fatto che condivide un confine interno UE con la Finlandia.

Come riportato da "Stern", Bernd Parusel, scienziato della migrazione presso l'Istituto svedese per gli studi europei (SIEPS) di Stoccolma, afferma che la Svezia non esita a spingere i limiti di ciò che è legalmente consentito per inviare un forte messaggio scoraggiante. La Svezia mira a eliminare tutto ciò che non è specificamente richiesto dalla legge internazionale e europea.

La Svezia consente anche le espulsioni in Afghanistan e Siria; tuttavia, questi sforzi spesso falliscono nella pratica. Quest'anno non ci sono state espulsioni nel territorio dei talebani. Lo scorso anno, cinque afghani condannati sono stati espulsi attraverso l'Uzbekistan.

Tali scenari mettono in evidenza i potenziali svantaggi del sistema svedese. Parusel, un esperto, avverte su "Der Spiegel" che il solo concedere protezione temporanea, che potrebbe lasciare i rifugiati nell'incertezza e complicare la riunificazione familiare, potrebbe avere un impatto negativo sull'integrazione, un obiettivo che la Svezia sta cercando di raggiungere.

Il Parlamento tedesco dovrebbe discutere giovedì il "pacchetto di sicurezza snellito" dell'SPD, dei Verdi e dell'FDP, che include misure per gestire efficacemente la politica degli asilo. Tuttavia, l'Unione, guidata da Friedrich Merz, è probabile che sfidi questo progetto e promuova le politiche degli asilo più severe della Danimarca e della Svezia come modelli per la Germania.

Riflettendo sulla politica degli asilo della Danimarca, Kaare Dybvad Bek, l'attuale ministro della migrazione danese, ha dichiarato che la Germania potrebbe trarre beneficio da alcune delle strategie della Danimarca, come prevenire l'ingresso dei richiedenti asilo nel paese e mantenere una politica

