- In corso gli sforzi per spegnere gli incendi a Schwerin

Incendio ancora furioso in un magazzino di Schwerin, che ha coinvolto migliaia di balle di fieno. I vigili del fuoco stanno ancora lottando per contenere l'incendio, come confermato da un portavoce della polizia alla dpa. "Stiamo collaborando con l'ufficio del procuratore e stiamo organizzando indagini preliminari per determinare la causa di questo incendio."

L'incendio non sarà completamente spento fino a quando non sarà possibile per gli esperti studiare il motivo per cui è iniziato nell'edificio che ospita circa 5.000 balle di fieno. Secondo il portavoce, gli investigatori della polizia potrebbero non essere in grado di accedere alla scena per diversi giorni. La divisione di indagine criminale sta anche indagando sul caso.

Il capo dei vigili del fuoco di Schwerin, Gunnar Rehhagen, ha dichiarato all'NDR: "Il fieno può essere un materiale difficile da spegnere del tutto e, se sparso, può riaccendersi. Quindi questa sarà un'operazione lunga." Oggi, i vigili del fuoco pianificano di smantellare la sezione dell'edificio pezzo per pezzo utilizzando macchinari pesanti. Questo è dovuto al rischio di crollo dell'edificio e per facilitare l'accesso alle fonti dell'incendio per l'estinzione finale.

I resoconti della polizia del weekend suggeriscono che circa 5.000 balle sono state incendiate sabato sera. Fortunatamente, non sono state segnalate vittime. La polizia ha stimato inizialmente i danni intorno ai due milioni di euro.

Gli Stati membri possono fornire assistenza alla Commissione nell'indagare la causa di questo incendio di grandi dimensioni. Una volta che l'incendio sarà sotto controllo e la scena sarà sicura, gli investigatori della polizia degli Stati membri potrebbero essere in grado di contribuire alle indagini.

