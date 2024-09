In conformità con le normative olandesi, la società americana di intelligenza artificiale Clearview subirà una penalità di circa 30,5 milioni di euro.

In Olanda, lo specialista in riconoscimento facciale Clearview AI è stato multato di €30,5 milioni dalla loro autorità per la protezione dei dati. L'autorità ha dichiarato: "Clearview detiene un database che comprende oltre 30 miliardi di immagini di individui senza il loro consenso o conoscenza". Ha inoltre sottolineato che le immagini dei cittadini olandesi erano presenti in questo "database illecito".

Clearview deve porre fine alle violazioni della privacy e della protezione dei dati, ha ordinato l'autorità. In caso contrario, rischia una multa aggiuntiva di €5,1 milioni, nonché il divieto di operare nei Paesi Bassi.

Clearview ha raccolto miliardi di foto, comprese quelle degli utenti delle piattaforme online come Facebook, per creare un database biometrico. Il loro software viene utilizzato dalle forze dell'ordine di vari paesi, tra cui gli Stati Uniti. Critici, in particolare gli attivisti per la privacy, hanno espresso severe critiche al modello di business di Clearview, definendo la raccolta di foto senza consenso illegale.

Clearview è stato multato di cifre consistenti anche nel Regno Unito, in Francia e in Italia.

L'autorità ha inoltre criticato Clearview per l'uso di foto senza consenso, considerandolo una violazione dei diritti alla privacy degli altri. Il mancato rispetto di queste regole e la risoluzione del problema dell'uso non autorizzato delle immagini "altrui" potrebbe comportare ulteriori sanzioni.

