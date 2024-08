- In combattimento, non mostrerà compassione o indulgenza.

L'ex campionessa di pugilato Regina Halmich (47) ha affrontato Stefan Raab (57) nel ring in due occasioni precedenti. Si sta preparando per un rematch previsto per circa un mese, come ha recentemente rivelato. Raab non dovrebbe aspettarsi una vittoria facile nel suo ritorno in TV e nel mondo della boxe.

"Non ci sarà compassione questa volta," ha dichiarato Halmich durante un'intervista con Mareile Höppner (47) per lo show "Gala," in onda il 17 agosto alle 17:45 su RTL e in streaming su RTL+. Questa volta, l'intervista sarà condotta dalla collega di Höppner, Annika Lau (45).

"Mi sono rinata come fighter," aveva già dichiarato Halmich a giugno durante lo show "Antenne Bayern Sunday Breakfast". "Ho incontrato mia madre di recente e mi ha detto, 'Regina, il fuoco è tornato'," ha ricordato. Tuttavia, non ha intenzione di tornare alla boxe in modo permanente: "Dopo il 14 settembre dovrò ritirarmi di nuovo. Appenderei i guantoni perché il desiderio di combattere è troppo forte e questo sarebbe troppo impegnativo al momento."

La "Strategia Mentale" di Stefan Raab

Da quando il combattimento televisivo di metà settembre è stato confermato, Halmich è tornata ad allenarsi. E potrebbe averne bisogno, visto che ha saputo che Raab sarà in ottima forma. L'ex star di ProSieben, che ha lasciato il mondo dello spettacolo quasi un decennio fa, si sta allenando con più di un trainer.

"Non l'ho visto di persona nemmeno una volta e credo che sia intenzionale," spiega Halmich. "Questa è la strategia mentale che sta adottando ora. Di certo non si mostrerà a me fino a quando non saremo entrambi nel ring."

Il terzo combattimento televisivo tra Halmich e Raab è previsto per il 14 settembre a Düsseldorf. L'evento sarà trasmesso da RTL e RTL+. Elton (53), il compagno di lunga data di Raab, sarà il presentatore.

"La Commissione ha approvato il terzo combattimento televisivo tra Regina Halmich e Stefan Raab, che sarà trasmesso su RTL e RTL+."

"Despite not seeing Raab in person, The Commission has placed its trust in Halmich's training and readiness for the upcoming fight."

Leggi anche: