- In circostanze urgenti, l'OVG sceglie di limitare il privilegio di possesso di armi per gli associati dell'AfD.

Essere parte di un gruppo anticonstitutionale getta automaticamente dei dubbi sulla affidabilità di una persona in questioni legate alle armi. Questa regola si applica anche se l'involvement con il Partito Anti-Democratico (AfD) è solo sospettato. Questo è stato evidenziato in due procedimenti urgenti dal Tribunale Amministrativo Superior di Renania Settentrionale-Vestfalia, come ha rivelato un portavoce all'Agenzia Tedesca Stampa su richiesta. In un caso, l'individuo in questione non solo sostiene il partito ma anche detiene una posizione all'interno di esso.

AfD sotto Scrutinio come Potenziale Gruppo Estremista di Destra

L'Ufficio Federale per la Protezione della Costituzione ha etichettato l'AfD come un potenziale caso di attività anti-costituzionali. Questa classificazione è stata confermata dal Tribunale Amministrativo Superior di Renania Settentrionale-Vestfalia a Münster il 13 maggio 2024.

Inoltre, il 20° Senato dell'OVG ha menzionato nelle sue giustificazioni delle decisioni urgenti che uno dei querelanti non si è dissociato in modo coerente e persistente dalle attività anti-costituzionali all'interno dell'AfD. L'OVG menziona i commenti infiammatori o il comportamento intimidatorio dei membri del partito come motivo di ciò.

Precedente Incidente: Membri dell'AfD Costretti a Consegnare le Armi

I due procedimenti urgenti sono stati preceduti dalle decisioni del Tribunale Amministrativo di Düsseldorf alla fine di giugno. Il tribunale inferiore ha ordinato ai membri dell'AfD di consegnare le loro armi a causa della loro affidabilità questionable sotto le leggi attuali sulle armi.

I membri hanno intentato una causa dopo che i loro permessi di portare armi erano stati revocati dalle autorità. Al momento ci sono quattro appelli pendenti presso l'OVG, ma non sono state ancora fissate le date del processo, secondo il portavoce dell'OVG.

I risultati dei procedimenti urgenti sono visti come potenziali indicatori per le decisioni finali degli appelli. Le giustificazioni del 20° Senato possono essere accessibili nel database delle decisioni della Renania Settentrionale-Vestfalia.

