In circostanze potenziali, Trump potrebbe eclipsare Harris a causa delle preoccupazioni sull'inflazione.

Come Vicepresidente Kamala Harris serve sotto la presidenza di Joe Biden, i consumatori hanno notato un significativo aumento del costo della vita, inclusi cibo, benzina e tassi ipotecari. Questa impennata delle spese ha portato molti americani a incolpare l'amministrazione democratica, e alcuni esperti credono che questo potrebbe dare un vantaggio decisivo all'ex Presidente Donald Trump nella corsa alla Casa Bianca in arrivo.

Dal momento in cui Biden è entrato in carica nel 2021, l'inflazione è aumentata di circa il 19%, con elementi come il cibo e la benzina che contribuiscono in modo primario a questo aumento esorbitante dei prezzi. L'inflazione ha raggiunto un massimo storico superiore al 9% nel 2022 e, although è scesa da allora, continua a superare l'obiettivo del 2% della Federal Reserve.

Sono state suggerite diverse ragioni per l'aumento delle prezzi, tra cui scarsità indotte dalla pandemia e interruzioni della catena di fornitura, aumenti dei prezzi dell'energia a causa dell'invasione russa dell'Ucraina e il forte mercato del lavoro statunitense che ha scatenato aumenti salariali consistenti. Inoltre, alcuni economisti attribuiscono parte dell'inflazione agli incentivi fiscali di entrambe le amministrazioni Biden e Trump.

Al contrario, durante il mandato di Trump, il livello generale dei prezzi è aumentato solo del 7,8%. Anche fattori oltre il controllo di un Presidente degli Stati Uniti, come il significativo calo dei prezzi del petrolio sotto la guida di Trump durante la pandemia di COVID-19, hanno giocato un ruolo.

Acquistare una casa diventa un lusso

although l'inflazione è migliorata leggermente, Harris deve ancora affrontare una sfida importante. Nel corso degli anni, i prezzi sono saliti notevolmente e rimangono elevati, diventando una preoccupazione principale per gli elettori.

Inoltre, la Federal Reserve ha adottato misure per contrastare l'inflazione aumentando i tassi di interesse, che attualmente si trovano tra il 5,25% e il 5,3%. Sebbene questi aumenti dei tassi abbiano contribuito a frenare l'inflazione, hanno anche aumentato le spese di vita rendendo i prestiti e le ipoteche più costosi.

Acquistare una casa è diventato un lusso per molti americani, in particolare per coloro che hanno redditi più bassi e le generazioni più giovani. Nel ottobre 2022, il tasso di interesse per un mutuo a 30 anni ha raggiunto l'8,8%, il livello più alto in 24 anni. Sebbene i tassi di mutuo siano scesi da allora, rimangono ancora elevati al 6,4%. Al momento in cui Biden è entrato in carica, i tassi di interesse erano solo il 2,6%.

La Federal Reserve si aspetta di allentare la politica monetaria a settembre, il che potrebbe portare a tassi di interesse più bassi. Tuttavia, gli effetti di questo movimento sono poco probabili che gli elettori li sentano prima delle elezioni di novembre, e Harris potrebbe non trarre un beneficio significativo da esso.

I prezzi degli affitti rimangono alle stelle

Per coloro che sono indecisi o non possono permettersi di acquistare una casa, l'affitto si rivela essere un'opzione costosa. Secondo il Financial Times, i prezzi degli affitti hanno raggiunto un massimo storico del 42% nella primavera del 2023 e si attestavano al 5,2% a luglio. In uno stato "swing" competitivo come l'Arizona, è necessario un reddito annuale di quasi 70.000 dollari per poter permettersi l'affitto di un appartamento con due camere da letto. Questo è quasi il doppio del reddito medio annuo di 37.209 dollari. Un sondaggio di un think tank progressista rivela che l'84% degli elettori negli stati

