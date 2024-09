In Cina, l'elevazione dell'età di pensionamento per le donne di oltre 50 anni: il parlamento cinese prende una decisione

Per la prima volta dal 1950, la Cina ha aumentato l'età pensionabile. Il parlamento ha preso questa decisione venerdì, stabilendo che gli uomini andranno in pensione a 63 anni invece che a 60, come riportato dalla televisione di stato. L'età pensionabile per le donne varia a seconda della professione, con le operaie che possono andare in pensione a 50 anni e le impiegate a 55.

Le nuove disposizioni sull'età pensionabile saranno attuate in un periodo di 15 anni, a partire da gennaio. Ad esempio, un uomo nato a gennaio 1971 potrebbe andare in pensione ad agosto 2032 all'età di 61 anni e 7 mesi, secondo una tabella pubblicata insieme alla decisione. Nel frattempo, un uomo nato a maggio 1971 andrebbe in pensione a gennaio 2033 all'età di 61 anni e 8 mesi.

La Cina si trova di fronte a una diminuzione della popolazione e a un aumento dell'età media dei lavoratori, che hanno portato a questo cambiamento. "Stiamo assistendo a un aumento del numero di persone che raggiungono l'età pensionabile, che esercita una pressione sul fondo pensione. Pertanto, è necessario prendere misure serie in questo momento", ha dichiarato Xiujian Peng, ricercatore della Victoria University in Australia che si concentra sulla crescita della popolazione cinese e il suo impatto economico. L'età pensionabile precedente era stata stabilita negli anni '50, quando l'aspettativa di vita era di circa 40 anni.

Alla fine del 2023, circa 300 milioni di persone in Cina avevano più di 60 anni. Si prevede che questo numero raggiungerà i 400 milioni entro il 2035, superando la popolazione degli Stati Uniti. L'Accademia cinese delle scienze sociali ha previsto che il fondo pensionistico statale si esaurirà entro tale data. "Si tratta di una sfida a livello mondiale", ha dichiarato Yanzhong Huang del Council on Foreign Relations. "Ma in Cina, con la sua vasta popolazione anziana, la sfida è particolarmente significativa".

Date le circostanze, ci sono stati meno nascite a causa dei costi elevati che scoraggiano i giovani dall'avere figli. Nel 2022, l'Ufficio nazionale di statistica ha riferito che il paese aveva ufficialmente iniziato una fase di calo della popolazione. La popolazione è ulteriormente diminuita nel 2023, perdendo 2 milioni di persone.

Nessun lavoratore interessato dall'aumento dell'età pensionabile nel 2033 avrà raggiunto l'età pensionabile originale di 60 anni, poiché l'età pensionabile per gli uomini inizia a 63 anni. despite the increased retirement age, the Chinese pension fund is still projected to deplete by 2035, highlighting the significant challenge posed by the country's aging population.

Leggi anche: