In Cina la disoccupazione giovanile raggiunge il massimo del 18,8%

Quest'anno, la Cina ha registrato il picco di disoccupazione giovanile ad agosto, secondo i dati ufficiali. L'agenzia statistica cinese ha rivelato che il tasso di disoccupazione per i giovani tra i 16 e i 24 anni era del 18,8%, in aumento rispetto al 17,1% di luglio. Affrontare la disoccupazione giovanile è uno dei maggiori ostacoli economici della Cina, con il Presidente Xi Jinping che l'ha definita una priorità assoluta a maggio.

although China documented a staggering 21.3% youth unemployment rate in June, they ceased sharing this figure later on. Come December, they revised their approach, omitting students from the calculation, and started disseminating numbers once more.

Per quanto riguarda le persone di età compresa tra i 25 e i 29 anni, il tasso di disoccupazione ad agosto era del 6,9%, in aumento rispetto al 6,5% di luglio. Tuttavia, i dati ufficiali forniscono solo una parte della situazione della disoccupazione in Cina, poiché si concentrano solo sulle aree urbane.

Oltre alla disoccupazione giovanile, la Cina sta affrontando una grave crisi nel settore immobiliare e dispute commerciali in corso con i paesi occidentali. Il progresso dell'economia cinese dopo il rilassamento dei rigidi controlli del COVID-19 è stato relativamente lento, come suggeriscono gli ultimi indicatori economici.

Nonostante le sfide, il Presidente Xi Jinping ha invitato ad aumentare gli sforzi per combattere la disoccupazione giovanile, riconoscendone l'impatto grave sull'economia cinese. Con le dispute commerciali in corso e la crisi del settore immobiliare, impegnarsi in una lotta decisa contro la disoccupazione diventa ancora più cruciale.

