In che modo il marchio di moda A-Cold-Wall* di Samuel Ross sfida le definizioni

Ma a soli tre giorni dalla sfilata di A-Cold-Wall* all'edizione maschile della London Fashion Week, il quartier generale del marchio era... tranquillo. I casting dei modelli erano in corso e il team lavorava tranquillamente.

Samuel Ross, 27enne fondatore e direttore creativo del marchio, ha aperto la nostra intervista insistendo sul fatto che la situazione era sotto controllo come sembrava.

"Prima delle nostre prime tre o quattro sfilate c'era il pandemonio. C'era anarchia. C'era dolore. C'erano lacrime, sudore, sangue, tutto questo. (Ma) a questo punto stiamo costruendo un approccio davvero olistico al legame di squadra e siamo in grado di fare affidamento gli uni sugli altri... c'è un'energia molto rilassata e concentrata", ha detto.

Lo studio, come quello di molti giovani marchi, è piuttosto semplice. È uno spazio funzionale con pochi fronzoli, che ricorda più un laboratorio di design che uno showroom di moda patinato. L'edificio stesso è circondato da impalcature, visibili attraverso le finestre che corrono lungo i lati dello studio.

Ma sembra un luogo perfetto per Ross, dato che molti dei suoi abiti sembrano quasi ingegnerizzati, saldati, costruiti. I suoi modelli sono funzionali e utilitaristici, anche se non mancano di dettagli concettuali: Ci sono cerniere, forme scultoree, ritagli in posti improbabili e tasche su tasche. Molti dei materiali sono resistenti (la spessa lana scozzese) o giocosamente sensibili (l'acetato trasparente dalle forme meravigliose e il nylon trasparente che si può immaginare di pulire).

Etichettatura dell'etichetta

I giovani designer vengono spesso etichettati quando iniziano a lavorare. I responsabili delle pubbliche relazioni e del marketing creano narrazioni facili da capire per i consumatori e poi ripetono il messaggio.

Come per gli attori emergenti, l'elemento che rende famoso un designer può finire per essere quello da cui cerca di allontanarsi nel corso della sua carriera.

A-Cold-Wall* è spesso etichettato come un marchio di streetwear e viene spesso citata l'educazione operaia di Ross. I media amano raccontare di come il giovane Ross fosse solito lanciare falsi capi di moda agli amici del quartiere di case popolari in cui è cresciuto.

Ma se lo stilista è cresciuto in un ambiente operaio, e nel suo lavoro ci sono certamente elementi di streetwear (si pensi alle tute da ginnastica sartoriali e a molti capispalla), queste descrizioni sembrano riduttive.

"C'è ovviamente una sfumatura di classismo in gioco, tra classe e razza e la parola 'streetwear'... Penso che sia piuttosto riduttivo applicare questa parola a una pletora di lavori che io svolgo", ha detto.

Nato a Brixton, nel sud di Londra, Ross ha trascorso la maggior parte della sua infanzia e la prima parte della sua vita adulta nella regione inglese delle Midlands. I suoi genitori sono entrambi creativi e istruiti: il padre è uno specialista di vetrate che ha studiato belle arti alla Central Saint Martins e la madre è una pittrice a olio che insegna psicologia. Ross attribuisce ai suoi genitori il merito di averlo "scolpito" in una persona che lavora nel campo dell'arte e del design.

Ross è stato creativo fin dall'inizio: Ricorda di aver venduto un dipinto o uno schizzo a un amico del suo club giovanile all'età di circa 7 anni. Ha poi studiato graphic design e illustrazione contemporanea all'università e ha iniziato la sua carriera professionale nel product e graphic design, lavorando per uno studio nel Leicestershire. Ma era inquieto.

"Non è che non fossi felice. È solo che non era abbastanza", ha detto. "Avevo questa idea di grandezza che mi era stata venduta e proposta all'università, come accade alla maggior parte degli studenti. E la banale realtà di essere un giovane fuori Londra, che lavora in una zona industriale, non mi dava l'appagamento che sapevo di poter raggiungere con il lavoro".

Per pianificare la sua prossima mossa, Ross ha sperimentato varie forme di espressione creativa, dalla musica alla street art. Ha preso contatto con Virgil Abgil. È entrato in contatto con Virgil Abloh (oggi direttore creativo dell'abbigliamento maschile di Louis Vuitton), che gli ha offerto di lavorare come assistente presso il suo marchio Off-White. Questo ha riportato Ross a Londra e lo ha aiutato a raggiungere il punto in cui si trova oggi.

Alla fine dello scorso anno, ha vinto il premio Emerging Menswear Designer ai Fashion Awards di Londra e i suoi abiti sono ora disponibili in punti vendita prestigiosi come Barneys, Selfridges e Dover Street Market.

Pur comprendendo come - e perché - sia stato etichettato, Ross spera di evolvere al di là delle narrazioni che gli sono state fatte.

"Stiamo parlando di un movimento tra design e moda, piuttosto che di streetwear. Questo è ciò che sta accadendo. È quello che mi sembra stiamo vivendo e di cui siamo testimoni", ha riflettuto.

Un nuovo genere di moda

Pochi giorni dopo la nostra intervista, la mostra che Ross stava preparando va in scena, un mix accuratamente orchestrato e inquietante di moda, design e arte.

Ambientata saldamente ai giorni nostri, sullo sfondo dell'instabilità politica e della crisi globale dei migranti, l'installazione era, secondo le note lasciate sul posto di ogni ospite, una meditazione sui "due stati d'animo che hanno dominato l'ultimo secolo della nostra cultura, l'apatia spirituale e l'intorpidimento mentale in un'epoca di monotono scorrimento della memoria muscolare".

Le modelle hanno camminato lentamente lungo una passerella circondata da vasche d'acqua poco profonde ai lati. Una troupe di ballerini contemporanei, arrangiati dal coreografo Jamie Neale, si muoveva nell'acqua scura in stracci simili a quelli dei vagabondi su una colonna sonora a volte profondamente sgradevole da ascoltare.

Le scene erano da incubo. A un certo punto, mentre un gruppo di ballerini si avvicinava alla fine della traversata in acqua, un cane dall'aria feroce è corso fuori per abbaiare e ringhiare contro di loro. Dall'altra parte della pista, un ballerino solitario è riuscito a raggiungere una piccola "terraferma" su cui ha lottato prima di giacere esausto per il resto dello spettacolo.

Gli orrori subiti dai ballerini sono passati inosservati alle modelle che camminavano sopra di loro, apparentemente ignare del dolore e della lotta ai loro piedi.

"In questi tempi incerti, non si tratta solo di idee classiche di protezione e utilità: l'autoconservazione è la chiave per la sopravvivenza", concludevano le note di accompagnamento.

Alla fine dello spettacolo, Ross è uscito per fare un inchino. Teneva in braccio il suo bambino, alleggerendo l'atmosfera e lasciando al pubblico un briciolo di speranza per il futuro.

Lo spettacolo è stato stratificato, complicato, di alto livello, tagliente, pretenzioso, giovane, artistico, personale e, come l'etichetta di Ross, impossibile da riassumere in una o due parole.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com