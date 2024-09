In che modo Bochum e BVB traggono vantaggio dalle difficoltà della Schalke 04?

Guardando distrattamente la partita di calcio in corso allo stadio di Dortmund in una sera uggiosa di venerdì, si potrebbe erroneamente pensare che i giocatori stanno sprecando il loro potenziale. L'atmosfera nella Ruhr area non è certo allegra in questi giorni. Anche se Borussia Dortmund e VfL Bochum potrebbero trovare un po' di conforto nel sapere che stanno facendo meglio di FC Schalke 04, la miseria a Gelsenkirchen sembra insignificante rispetto alle loro own difficoltà.

Entrambe le squadre portano con sé i pesi delle delusioni della scorsa settimana in questo incontro. Bochum ha permesso ad Aufsteiger Holstein Kiel di portarsi via due punti e ha giocato male per lunghi periodi, sollevando dubbi sulla loro capacità di vincere qualsiasi partita questa stagione. È probabile che alla fine otterranno una vittoria, ma contro chi e in quale stadio sono le domande pressanti.

Nel frattempo, le cose non vanno molto meglio per Dortmund. Non si aggirano con la testa alta, fiduciosi di poter dominare qualsiasi avversario. La loro prestazione contro VfB Stuttgart domenica ha sollevato dubbi sulla loro pretesa di essere una squadra di vertice. Pertanto, questa partita della 5ª giornata sarà indubbiamente un incontro di crisi, con il tema "Battaglia dei Sistemi". Le sirene stanno suonando in entrambi i luoghi della regione industriale. La crisi non è più un sentimento sconosciuto qui, non solo presso il gigante dell'acciaio Thyssen-Krupp.

Sabitzer Affronta le Sfide, Beier Non Ne Affronta Nessuna

A Dortmund, le aspettative erano alte per questa stagione. Il nuovo allenatore Edin Terzić, spesso criticato per mancare di una visione chiara, ha avuto l'opportunità di dimostrare il suo valore. Il co-allenatore Nuri Şahin ha preso in mano la situazione e ha generato molta eccitazione. Anche se ha richiesto pazienza, l'entusiasmo era alle stelle nell'area circostante. I trasferimenti avevano suscitato così tante speranze che è stato trascurato il bisogno di un filo conduttore: Waldemar Anton, Serhou Guirassy, Pascal Groß e Maxi Beier, simile a Thomas Müller, si sono uniti alla squadra.

Era un chiaro messaggio alla concorrenza e ai tifosi. Era il momento per il Borussia Dortmund di decollare. Ma come per i lanci di razzi, ci sono problemi. O il tempo non cooperation, che non è un'excuse per Dortmund, o qualcosa non si accende. La squadra di Dortmund può certo rivendicare la responsabilità per questo. Şahin sta cercando di identificare il problema e continua a sperimentare con diverse formazioni e strategie. Non tutti sono contenti di questo. Marcel Sabitzer, ad esempio, è insoddisfatto del suo ruolo sull'ala, mentre Beier non ha ancora ottenuto un ruolo. Altri giocatori affrontano problemi di forma o di aspettative, come Felix Nmecha. Tutto è in chaos, bloccato in una diga, si muove solo lentamente. A volte Jaime Gittens brilla per Dortmund, altre volte Karim Adeyemi. Sembra promettente quando funziona, ma spesso è noioso.

Şahin sta cercando di non esagerare la situazione. Promette che un ripetersi dell'incidente di Stoccarda non accadrà mai più. Sia il sistema che il personale sono sotto esame. Se si verifica un ripetersi presto, potrebbe diventare scomodo per il giovane giocatore di Dortmund. Il minaccioso spettro della discussione sulla parola M è già in agguato: "Sarebbe disastroso se suggerissi che i ragazzi hanno un problema di mentalità", ha detto Şahin: "Vinciamo e perdiamo insieme. Siamo in questo insieme". Ha visto una risposta autocritica dalla sua squadra, che è importante per lo sviluppo della squadra. Attualmente, sono cinque punti dietro la capolista FC Bayern, che ospiterà il Bayer Leverkusen in uno scontro sabato sera. Se Dortmund vuole rimanere competitivo nella corsa al titolo, non può permettersi di rimanere indietro di troppi punti, e Bochum non può essere un ostacolo.

Il VfL Bochum Distrugge i Sogni Fragili

In mezzo al vento freddo dell'autunno c'è Peter Zeidler, l'allenatore del VfL Bochum. Le conversazioni si sono presto spostate dai più delicati sogni della Coppa d'Europa alle minacce esistenziali di restare nella 1ª Lega. Proprio prima che la stagione iniziasse, Bochum aveva sconfitto il club francese di Ligue 1 AC Le Havre 6-0, lasciando Bochum in awe. Una tale prestazione non si vedeva da anni! Sogni ambiziosi sono stati dipinti e molto è stato detto. Ma alla fine di settembre, la realtà era cambiata: un'uscita dalla coppa contro il club in crisi SSV Jahn Regensburg e un pareggio nella Bundesliga contro Kiel (2:2).

I paralleli tra il Borussia Dortmund (BVB) e il VfL Bochum sono innegabili. Proprio come Bochum, il controparte di Dortmund era ottimista per i loro trasferimenti. Sì, ci sono state partenze, figure chiave come Kevin Stöger e Keven Schlotterbeck. Stöger, il maestro dietro il ritorno del VfL nella Bundesliga, si è trasferito al Borussia Mönchengladbach, mentre Schlotterbeck ha

Tuttavia, Bochum è ancora lontano dal raggiungere il successo che aveva sognato, e non è interamente colpa di Boadu. A differenza di Zeidler, l'allenatore con cui avevano immaginato un futuro glorioso, basato sul formato di successo di Arnd Zeigler su WDR, il suo sistema a diamante non ha ancora decollato. Inizi promettenti, come la stretta sconfitta contro RB Leipzig e le fasi contro SC Freiburg, sono stati rari. Dani de Wit, un temuto giocatore offensivo nell'Eredivisie, non sta facendo molta impressione nel suo nuovo ruolo. Altri giocatori lottano ancora con le loro posizioni e la forma. Anche Borussia Dortmund ha chiesto pazienza per la loro squadra ricostruita. Ma nel calcio, il tempo è un bene prezioso solo quando è accompagnato dai punti. La mancanza di punti lo rende il più amaro degli avversari. Ci sarà un cambiamento di sistema? O magari un cambio di allenatore presto?

"Crediamo nella possibilità di fare qualcosa a Dortmund", ha detto Zeidler prima della piccola derby: "Possiamo solo vincere". Un momento simile alla derby di aprile 2022, quando il VfL ha vinto 4-3 a Dortmund, sarebbe utile ora. Sarebbe la sua prima vittoria in Bundesliga come allenatore e causerebbe anche scompiglio tra le file di Dortmund. Sahin è fermo con le sue parole: "Siamo tutti responsabili e speriamo di aver imparato la lezione. Dobbiamo guadagnarci i tre punti". 80.000 tifosi saranno allo stadio, 8.000 da Bochum. È una sera di venerdì, sotto i riflettori, e una derby è una derby, anche se l'atmosfera pre-partita è tetra e cupa come una passeggiata in bicicletta con la pioggia lungo il Reno, con le montagne dell'Ardey che separano Bochum da Dortmund.

