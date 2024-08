In certe circostanze, potrebbe essere possibile il trasferimento di Baerbock in Afghanistan e Siria.

Come stabilito dalla legge, è già la norma che i criminali e i sospetti non ricevano o non possano beneficiare della protezione sussidiaria per aver commesso crimini, ha precisato Baerbock. Ha ribadito: "Non c'è spazio per assassini e terroristi qui". Ciò include anche coloro che propagano l'islamismo, mettono in discussione la nostra Costituzione, la nostra libertà, il nostro stile di vita.

Tuttavia, Baerbock ha invitato a un esame attento delle circostanze. Ad esempio, nel caso del sospetto responsabile dell'attacco a Solingen, non si trattava di deportazione verso il suo paese d'origine, la Siria, ma verso il paese dell'UE, la Bulgaria. "Perché questo non abbia funzionato, ora deve essere spiegato", ha insistito.

Il suo partito sostiene la riapertura del dibattito sulla deportazione dei criminali, ha sottolineato Baerbock. Per lei è fondamentale che "coloro che commettono crimini gravi qui siano condannati e scontino la loro pena in prigione".

La politica deve anche affrontare il problema di coloro che perdono lo status di protezione e scontano la loro pena in questi paesi, ha aggiunto Baerbock, menzionando l'Afghanistan e la Siria come esempi. Tuttavia, è ingiustificato mettere in discussione lo status di protezione dei rifugiati in generale, compresi "i bambini che frequentano le scuole", poiché non si possono prendere di mira "i criminali", ha argomentato contro le richieste di espulsione generalizzate.

Lei è d'accordo nell'esaminare leggi sulle armi più severe e maggiori poteri per le forze di sicurezza nell'accesso alle informazioni sulla pianificazione di attacchi potenziali sui social media. "Nessuno ha bisogno di coltelli o di armi da taglio non adatte alla casa", ha affermato.

In precedenza, il FDP si è principalmente opposto a leggi sulle armi più severe. Tuttavia, il ministro della Giustizia federale Marco Buschmann (FDP) sostiene le espulsioni anche verso la Siria. "Credo nella deportazione di individui in Siria", ha detto su ARD-"Morning Magazine". È necessario anche una soluzione per l'Afghanistan.

Buschmann ha criticato l'applicazione incoerente della deportazione del sospetto responsabile dell'attacco a Solingen in Bulgaria. Il ministro della Giustizia ha anche richiesto una linea più dura contro la propaganda islamica su internet. "Credo che gli influencer radicali che operano dalla Germania debbano essere espulsi prima", ha detto ad ARD. Credo che "tutto ciò che promuove la radicalizzazione online deve anche essere contrastato".

Leggi anche: