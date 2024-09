- In certe circostanze, Israele perpetua la partenza dei leader di Hamas senza essere colpito da danni.

Il leader terrorista palestinese Jihia al-Sinwar ha l'opportunità di uscire in sicurezza da Gaza. Israele ha proposto un accordo, che richiede la consegna di tutti i prigionieri rimasti, a Hamas nella Striscia di Gaza. Questo passo mira a riavviare le trattative per il rilascio degli ostaggi bloccate. "Sono disposto ad organizzare un passaggio sicuro per Sinwar, la sua famiglia e chiunque altro voglia accompagnarlo", ha dichiarato il brigadiere generale Gal Hirsch, portavoce israeliano per gli ostaggi e le persone scomparse, in una conversazione con il servizio finanziario Bloomberg.

"Stiamo cercando il rilascio degli ostaggi. Stiamo promuovendo il disarmo, la denazificazione e, ovviamente, un nuovo quadro per l'amministrazione di Gaza", ha dichiarato Hirsch.

Secondo il resoconto delle notizie, il delegato del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu per il recupero degli ostaggi ha presentato questa proposta circa due giorni fa. Hirsch non ha fornito commenti sulla possibile risposta.

Il luogo dove si trova Sinwar rimane sconosciuto. Si sospetta che si nasconda all'interno di un sistema complesso di tunnel sotto la Striscia di Gaza.

A metà gennaio, un portavoce di Hamas ha affermato che i leader all'interno di Gaza non se ne andrebbero volontariamente. "O la vittoria o il martirio", ha dichiarato una fonte di Hamas all'agenzia di stampa DPA a Beirut. "Gaza è la nostra terra e le nostre vite non sono meno preziose di quelle del popolo".

Attualmente, i colloqui per la pace nella Striscia di Gaza, mediati dall'Egitto, dagli Stati Uniti e dallo stato del Golfo del Qatar, insieme al rilascio degli ostaggi israeliani trattenuti da Hamas islamico, sono in stallo.

