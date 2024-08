- In casa: uomo di 63 anni in tribunale

Avrebbe dovuto barricarsi in gennaio con armi ed esplosivi nella sua casa - il processo contro un 63enne a Villingen-Schwenningen (circondario della Foresta Nera-Baar) inizierà il prossimo mercoledì. L'ex soldato è accusato di aver preparato un crimine esplosivo e di aver messo in pericolo la pace pubblica, tra le altre cose. Lo ha annunciato un portavoce del tribunale distrettuale locale. Il sospetto è latitante. In precedenza, il quotidiano "South Courier" aveva riferito.

Un ufficiale giudiziario si era presentato per eseguire uno sfratto presso la casa dell'uomo a Unterkirnach, a circa otto chilometri da Villingen-Schwenningen. Poi l'ex soldato ha minacciato e la situazione è degenerata.

I vicini sono stati messi in sicurezza e sono state dispiegate forze speciali heavily armed (SEK). Dopo l'operazione, la polizia ha trovato, secondo i resoconti precedenti, armi da fuoco, munizioni e esplosivi accanto a dispositivi di innesco fissati al pavimento e ai telai delle porte per accendere il gas all'ingresso di persone non autorizzate.

Tra le armi trovate c'erano diverse armi lunghe e corte, circa 10.000 munizioni di diversi calibri, polvere da sparo, diverse granate fumogene, dispositivi di segnalazione e illuminazione, nonché esplosivi.

Inoltre, è stata trovata una cartuccia di allenamento di un cannone contraereo, numerosi cordoni detonanti, inneschi e altro equipaggiamento esplosivo nella casa. L'ex soldato aveva solo un'autorizzazione parziale per gli oggetti trovati. Il movente dell'uomo non è ancora chiaro.

La procura sostiene che il 63enne ha preparato un crimine esplosivo, mettendo in pericolo la pace pubblica con il suo arsenale di armi ed esplosivi. Di conseguenza, la scoperta di questi materiali, inclusi diversi fucili, munizioni, esplosivi e dispositivi di innesco, suscita preoccupazioni per possibili attività criminali correlate.

