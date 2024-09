In Brasile X cede, ma continua a essere imprigionato

Dopo la sospensione della piattaforma di microblogging di Elon Musk, X, in Brasile, l'azienda ha infine accettato di conformarsi parzialmente alle richieste del paese. Hanno nominato un rappresentante legale, l'avvocato Rachel Villa Nova Conceicão, in Brasile. Tuttavia, il giudice federale Alexandre de Moraes ha richiesto ulteriori documenti e ha stabilito un termine di cinque giorni per la presentazione della documentazione necessaria, tra cui un potere di avvocato per l'avvocato e la prova della sua registrazione presso la Camera di Commercio di São Paulo.

Inizialmente, X e Musk si sono opposti a questa richiesta, ma in seguito hanno fatto marcia indietro. Per ora, la piattaforma è ancora offline. Il giudice ha ordinato lo shutdown alla fine di agosto a causa del fallimento di X nell'appuntare un rappresentante legale come richiesto dalla corte e il loro rifiuto di sospendere i conti degli attivisti di destra che diffondono informazioni false.

Di conseguenza, la Corte Suprema Federale ha comminato a X una multa di 18.35 milioni di Real (circa 2.98 milioni di Euro) e all'azienda di internet di Musk, Starlink. Musk ha chiuso l'ufficio brasiliano a metà agosto a causa delle paure dell'arresto dell'ex rappresentante legato alla disputa legale sui conti di destra di X. Conceicão aveva precedentemente rappresentato l'azienda prima della chiusura del ramo brasiliano.

Musk è un sostenitore della libertà di parola e ha sostenuto l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante la sua campagna elettorale. Ha accusato il giudice Moraes di attaccare la libertà di parola e lo ha etichettato come "cattivo dittatore". Non è la prima volta che Moraes prende provvedimenti contro Musk, in quanto ha avviato un'indagine contro di lui in aprile per presunti ostacoli alla giustizia e istigazione a delinquere.

