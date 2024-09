In Brasile, il presidente Lula licenzia il suo ministro dei diritti umani, accusato di atti di cattiva condotta sessuale.

Il presidente ritiene impossibile mantenere il ministro nel suo incarico a causa della gravità delle accuse contro di lui, ha dichiarato l'ufficio presidenziale venerdì sera. Almeida ha energicamente negato qualsiasi illecito.

Giovedì sera, i media hanno riferito che MeToo Brasil, un'organizzazione che sostiene le donne che hanno subito abusi sessuali, aveva ricevuto segnalazioni di comportamenti inappropriati da parte di Almeida. L'organizzazione ha confermato queste accuse in una dichiarazione.

Anielle Franco, ministro per l'uguaglianza razziale e una delle presunte vittime, ha accolto la decisione di Lula.

"Riconoscere la gravità di questa situazione e agire prontamente è la scelta giusta. Ammiro l'azione decisa del presidente Lula e apprezzo il suo segno di solidarietà e sostegno", ha dichiarato Franco su Instagram venerdì sera.

Ha anche difeso le vittime da qualsiasi tentativo di biasimo, discredito o pressione per parlare durante momenti dolorosi e vulnerabili, e ha richiesto rispetto per la sua privacy e spazio personale. Franco è la sorella della defunta consigliera Marielle Franco.

Lula ha annunciato venerdì che la procura generale della Repubblica, il controllo generale e la commissione etica della presidenza avrebbero indagato sulla questione, garantendo ad Almeida il diritto alla difesa.

In una dichiarazione venerdì, Almeida ha detto di aver richiesto a Lula di licenziarlo per garantire un'indagine equa e imparziale.

"Rigetto categoricamente le false accuse rivolte contro di me e condanno la campagna per screditare la mia immagine come uomo nero in una posizione di governo. Le false accuse sono un reato penale", ha dichiarato Almeida.

La first lady brasiliana, Rosângela da Silva, anche nota come Janja, forte sostenitrice dei diritti delle donne, ha pubblicato una foto di sé stessa che bacia Franco sulla fronte giovedì per mostrare il suo sostegno.

"In caso di violenza sessuale che coinvolge persone in posizioni di potere, queste vittime spesso incontrano difficoltà nell'ottenere il supporto istituzionale per validare le loro denunce. Di conseguenza, scelgono di portare i loro casi alla luce del sole", ha dichiarato MeToo Brasil in una dichiarazione giovedì.

Venerdì pomeriggio, Isabel Rodrigues, professoressa e candidata al consiglio comunale in un municipio dello stato di San Paolo, ha reso pubbliche le sue accuse contro Almeida in un video pubblicato su Instagram. Ha affermato che Almeida l'ha aggredita sessualmente senza il suo consenso nel 2019.

"Quello che Silvio ha fatto è stato orribile. Il mio terapeuta lo sa. I miei amici lo sanno. Sono stata la vittima di Silvio. Sono una voce per queste donne. Sto lottando per la giustizia e la verità", ha detto Rodrigues nel video.

L'attenzione globale sui movimenti MeToo ha portato molte persone a esprimere il loro sostegno alle vittime nelle Americhe. Le accuse contro Almeida hanno scatenato dibattiti sull'accountability e la giustizia nel mondo della politica.

